Salió a abrir la puerta de su casa y lo ejecutaron de un disparo en el rostro

Un hombre de 36 años fue asesinado de un disparo en el rostro en la localidad salteña de Vaqueros, luego de salir a atender la puerta de su casa. El hecho ocurrió entre las 5 y las 5.30, del pasado lunes, en el barrio San Nicolás, y horas más tarde la Policía detuvo a un sospechoso que mantenía algún tipo de vínculo con la víctima.

El ataque se produjo en una vivienda ubicada en Las Virginias al 100. Según informó el diario El Tribuno, el agresor habría llegado al domicilio, golpeado la puerta y disparado contra el hombre cuando salió a atender.

De acuerdo con las primeras informaciones, el atacante habría utilizado un arma de fuego de gran calibre y efectuado un solo disparo, que impactó en la cabeza o el rostro de la víctima. Luego escapó y dejó al hombre tendido en el umbral de la casa.

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Minutos después, su esposa salió y encontró a su pareja gravemente herida, por lo que llamó al servicio de emergencias 911. Cuando llegaron los efectivos policiales y el personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec), constataron que el hombre había fallecido.

La investigación comenzó a partir del testimonio de la esposa y del análisis de teléfonos celulares. Poco después de las 10, la Policía detuvo a un hombre de aproximadamente 36 años, señalado como sospechoso del homicidio.

Según las fuentes consultadas, el detenido conocía a la víctima y ambos habrían mantenido algún tipo de relación comercial, laboral o contractual. Además, residiría en el mismo barrio o en una zona cercana.

Hasta el momento no se había confirmado si durante el procedimiento se logró secuestrar el arma utilizada en el ataque.

Una de las principales hipótesis apunta a que el crimen no habría sido consecuencia de un intento de robo, sino que podría estar relacionado con un conflicto previo entre ambos hombres.

Fuentes vinculadas con la investigación también mencionaron que la víctima tenía antecedentes y posibles conexiones con delitos federales, aunque esos datos no fueron confirmados oficialmente y tampoco se estableció si tienen relación con el homicidio.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó en la vivienda para recolectar pruebas y reconstruir la secuencia del ataque.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué vínculo existía entre la víctima y el detenido, cuál fue el móvil del crimen y qué ocurrió durante los minutos previos al disparo. (Fuente: El Tribuno).