El fiscal pidió 18 años de prisión para Pity Álvarez, acusado de asesinato: “Él decidió que Cristian Díaz debía morir”

El fiscal Sandro Abraldes pidió que Cristian "Pity" Álvarez sea condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. También pidió su inmediata detención, una vez terminada la internación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso sus alegatos, donde enumeraron las pruebas y los testimonios que se presentaron a lo largo del juicio. “Él decidió que Cristian Díaz debía morir”, aseguró Abraldes para resumir que no se trató de un caso de defensa propia.

Se esperaba que Álvarez participara de la audiencia por Zoom, pero finalmente se dijo que no tenía interés en hacerlo y argumentó sentirse bien representado por sus abogados.

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Al comienzo de su relato, Abraldes apuntó contra la decisión del músico de llevar un arma de fuego. Luego mostró una fotografía de Cristian Díaz, la víctima del homicidio, y afirmó: “Esta foto que están viendo muestra a la única víctima de este proceso, Cristian Díaz. A Cristian lo mató Pity”.

El fiscal sostuvo que, cuando ambos se encontraron, el músico ya estaba armado y que había decidido llevar un arma con la intención de utilizarla. También señaló que Álvarez no estaba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego, según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó, y recordó que para tener un arma se necesita autorización estatal.

Asimismo, Abraldes vinculó la tenencia del arma con el consumo problemático de sustancias del músico y sostuvo que no podía analizar ambas cuestiones por separado. Además, recordó otros episodios en los que Álvarez había sido señalado por circular armado o amenazar con un arma: una detención en 2015, cuando caminaba con una pistola por Villa Lugano, y un episodio de septiembre en el que habría amenazado a la madre de una fan que le pidió una fotografía.

También reconstruyó la secuencia del crimen a partir de las declaraciones de los testigos. Repasó el testimonio de Agustina Invernoz, expareja de Pity Álvarez, quien contó que el episodio le provocó secuelas psicológicas y la llevó a realizar un tratamiento. Y citó a Carlos Ulises Stiempcich, testigo del ataque, quien declaró que Díaz se sacó la campera e hizo un amague, pero no llegó a agredir físicamente al músico. Según su relato, Pity le disparó en la cara y, cuando cayó al suelo, volvió a dispararle tres o cuatro veces.

“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. No con tres, cuatro fueron, tres que impactan en Díaz. En la escena se ve que son cinco tiros, no cuatro. El imputado tenía la intención de matar”, detalló y sumó: “Pity andaba armado desde siempre, y Díaz no era ningún cobarde. Pity se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”.

También habló del pedido de disculpas del acusado. “La fiscalía toma en consideración el pedido de disculpas hacia la familia. Para la fiscalía, esas palabras fueron sinceras. Sin embargo, el código penal no protege solamente a las personas buenas o malas. Protege a todos por igual. La vida es un derecho, no un privilegio. El derecho no establece jerarquías sobre las vidas humanas. Somos todos iguales ante la ley”, cerró Abraldes.

El pedido de la querella

Durante el alegato de la querella del viernes pasado, el abogado Fabián Améndola, quien representa junto a Fernando Burlando a la madre de una de las hijas de la víctima, pidió 11 años y dos meses de prisión para el músico.

Améndola sostuvo que el músico comprendía sus acciones al momento del ataque y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Según la reconstrucción presentada por la querella, Álvarez disparó cuatro veces contra Díaz, tres de ellas a corta distancia.

El letrado también pidió que, en caso de una condena, el músico pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario, con salidas laborales y para continuar sus tratamientos médicos.

Cómo sigue el juicio contra Pity Álvarez

Después de los alegatos de la fiscalía de este miércoles, el proceso entrará en su tramo final: el viernes será el turno de la defensa de Álvarez, que expondrá sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29.

De esa manera, quedarán completadas las exposiciones de las partes y el juicio avanzará hacia la resolución del tribunal.

El viernes pasado también declaró Silvina Débora Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien describió el deterioro de salud que atraviesa y aseguró que su hermano sufría situaciones de intimidación en el barrio Samoré. “Había una suerte de persecución y hostigamiento permanente. Eso sí lo vi”, sostuvo.

Al reconstruir lo que el músico le contó sobre la noche del crimen, recordó: “Me manifestó que nunca sintió tanto miedo en su vida”. Según su relato, Álvarez había intentado calmar la discusión, pero se sintió acorralado.

Durante su declaración, Silvina también enumeró las dificultades que atravesó su familia para ayudar al músico con sus adicciones y explicó por qué decidieron buscar asistencia médica. “Sentíamos que no había otra manera”, afirmó

En ese sentido, contó que su madre, Cristina Congiú, había consultado a numerosos psiquiatras y psicólogos, aunque muchas veces resultaba difícil intervenir sobre el entorno de Pity y las personas que le facilitaban el acceso a las sustancias.

Silvina describió además las dificultades que atraviesa su hermano para mantener rutinas básicas y dimensionar el paso del tiempo: “Cristian puede pasar días sin comer. Está en estados en los que no percibe si es lunes, martes o miércoles, si es de día o de noche”.

Hacia el final de su testimonio, se dirigió a los familiares de Díaz. “Les pido disculpas con el corazón. Sé lo que deben estar pasando, lo entiendo perfectamente”, lamentó.

Además, aseguró que Pity está angustiado por el crimen: “Él siente que tiene que hacer algo para devolver eso que ya no se va a poder devolver”. (NA)