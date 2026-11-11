El pasaporte argentino alcanza el puesto 32 mundial y se consolida como el segundo de Sudamérica en 2026

El pasaporte argentino ocupa el puesto 32 en la clasificación mundial de 2026 y se consolida como el segundo de Sudamérica en 2026. Estos datos fueron dados a conocer por Passport Reports, la plataforma internacional que publica informes de pasaportes de 199 países en 34 idiomas.

Las cifras, actualizadas el 1 de noviembre de 2026 y revisadas el 8 de noviembre, sitúan a la Argentina en el segundo lugar de Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile, con una puntuación de movilidad de 145 y acceso sin visa o mediante procedimientos de entrada simplificados al 73,2 % de los destinos evaluados.

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Se trata de una actualización importante para las autoridades debido a que la clasificación de 2024 había colocado al pasaporte argentino en el puesto 33, mientras que la del 2025 en el puesto 31.

De acuerdo con el desglose, los titulares del pasaporte argentino pueden acceder a 105 destinos sin visa, mientras que otros 31 ofrecen visa a la llegada o procedimientos de entrada facilitados incluidos en esa categoría. A ellos se suman nueve destinos que requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

En conjunto, estas tres categorías alcanzan una puntuación de movilidad de 145. Los otros 53 destinos de los 198 evaluados requieren una visa previa, incluidas las modalidades electrónicas clasificadas por la plataforma como visa requerida, destaca el informe enviado a la agencia Noticias Argentinas.

La cobertura de 145 destinos representa el 73,2 % del universo evaluado. Este porcentaje distingue entre la entrada completamente exenta de visa y las modalidades de acceso que exigen trámites adicionales, aunque no requieran necesariamente una solicitud de visa convencional antes del viaje.

Los 12 pasaportes sudamericanos que se evalúan

En la clasificación continental, Brasil ocupa la primera posición de Sudamérica, seguido por Argentina y Chile.

La posición regional también se refleja en las clasificaciones de organizaciones internacionales. Argentina ocupa el segundo lugar entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el segundo puesto entre los cinco países considerados en la clasificación del MERCOSUR.

Los resultados del apartado Explore de Passport Reports muestran otras posiciones del pasaporte argentino en diferentes agrupaciones internacionales. Dentro del Grupo de los Veinte (G20), el país se sitúa en el puesto 11 entre 19 pasaportes nacionales. En esta comparación, Brasil aparece inmediatamente por delante de Argentina, mientras que México ocupa la posición siguiente.

En el Grupo de los 77 (G77), el documento argentino ocupa el quinto puesto entre 132 países considerados por la plataforma. Dentro de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se sitúa en el puesto 42 entre 159.

Las clasificaciones temáticas también incluyen el idioma y la forma de gobierno. En la categoría de países vinculados al español, Argentina ocupa el segundo puesto entre 20 países, detrás de España. Entre las seis repúblicas presidenciales federales incluidas en la comparación, también se encuentra en segundo lugar, por detrás de Brasil.

Acceso internacional

Los ciudadanos argentinos disponen de acceso sin visa a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón. En otros destinos, la entrada está sujeta a procedimientos adicionales como, por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel que figuran clasificados bajo el sistema de autorización electrónica de viaje.

El informe también identifica destinos como Egipto e Indonesia dentro de la categoría de visa a la llegada, con alternativas de visa electrónica disponibles. En ambos casos, el desglose indica una estancia de 30 días.

Algunos países clasificados como accesibles sin visa mantienen requisitos específicos de registro. Singapur aparece con una tarjeta de llegada y una estancia indicada de 30 días, mientras que Tailandia figura con tarjeta de llegada y una referencia de 90 días.

Por otra parte, Estados Unidos y Canadá permanecen en la categoría de destinos que requieren visa para los titulares de pasaportes argentinos.

Países acogedores

La evaluación internacional incluye también un indicador distinto de la fortaleza del pasaporte. En la clasificación de países más acogedores Argentina ocupa el puesto 74 entre 199 países.

Este indicador examina las condiciones de entrada ofrecidas por Argentina a visitantes extranjeros, mientras que la clasificación mundial del pasaporte argentino mide las posibilidades de desplazamiento de sus ciudadanos hacia otros destinos. (NA)