Megaoperativo de seguridad por la misa de León XIV en Luján

Casi 12 mil efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron desplegados para garantizar la seguridad durante el traslado del papa León XIV a la ciudad de Luján, donde este miércoles celebrará una misa en la Basílica.

El dispositivo contempla la participación de 11.365 uniformados de distintas especialidades y áreas operativas, en uno de los operativos de seguridad más importantes organizados en torno a la visita papal.

El despliegue se inició de manera escalonada el miércoles 4 de noviembre, con la asignación inicial de 626 efectivos, y alcanzará su dimensión total durante la jornada de este miércoles.

Del total de personal afectado, 4242 efectivos corresponden a tareas de seguridad y prevención, con integrantes de las UTOI, FBA, GPM, Policía Rural y las Superintendencias de Seguridad del AMBA y del Interior. A ellos se suman 2230 cadetes e integrantes de institutos de formación y otros 1706 agentes destinados al orden público, pertenecientes a Infantería y Caballería.

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El dispositivo también incluye 1164 efectivos de investigación e inteligencia, provenientes de las DDI, Narcotráfico, Inteligencia y Crimen Organizado; 878 agentes de seguridad vial y 371 integrantes de grupos especiales, entre ellos GAD, Jaguar, Halcón, Explosivos, FOE y Negociadores.

Además, participarán 260 efectivos de las áreas de emergencias, como Bomberos, Riesgos Especiales, COE y Dirección Aérea, junto con otros 514 integrantes de apoyo y logística, que tendrán a su cargo tareas de comunicaciones, transporte, servicios sociales, políticas de género, logística, protección ecológica, COP y traslado de detenidos.

Cortes de tránsito y restricciones en el Acceso Oeste

Como parte del esquema de seguridad, a partir de la medianoche del martes se dispuso el cierre total del Acceso Oeste, con un bloqueo absoluto de la autopista en ambos sentidos, desde la avenida General Paz hasta Luján.

El tránsito pesado y particular será desviado por la Ruta 8 y la antigua Ruta 7. Además, no se permitirá el ingreso de vehículos en un radio de tres kilómetros alrededor de la Basílica.

Entre las principales restricciones se encuentran los cortes totales de circulación en calles estratégicas de la ciudad, como San Martín, Mitre y Las Heras, con el objetivo de despejar los accesos y garantizar el desplazamiento de la comitiva papal.

El cronograma del operativo

El dispositivo de seguridad contempla distintas etapas a lo largo de la mañana. A las 8 se activará el blindaje del espacio aéreo, con controles sobre los niveles inferior y superior. También se encenderán inhibidores de señal y comunicaciones en toda la zona y quedará totalmente prohibido el uso de drones.

A las 9, la Policía bonaerense asumirá el control operativo de los retenes y desvíos ubicados en los nodos de General Paz y Acceso Oeste.

La llegada de León XIV a Luján está prevista para las 10. El Pontífice ingresará a la ciudad por la rotonda Ana de Matos, donde realizará el transbordo al Papamóvil para iniciar el recorrido hacia la Basílica.

A las 12 está previsto el cierre del evento, con la finalización de la misa central y de las actividades protocolares en la Plaza Belgrano.

Una vez concluidas las actividades, el Papa emprenderá el traslado directo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, bajo un fuerte corredor de seguridad, para abandonar el país con destino a Perú.

Controles para los peregrinos

En paralelo al operativo de seguridad vial y al despliegue policial, Gendarmería Nacional y la Policía Federal llevarán adelante controles estrictos y cacheos en los Patios Peregrinos, destinados al ingreso de los asistentes.

Las autoridades recomendaron concurrir sin objetos cortantes ni banderas con palos rígidos. También solicitaron llevar mochilas pequeñas, con una capacidad máxima de 15 litros, para agilizar los controles y evitar demoras en las filas de acceso. (NA)