Último día: cómo será la agenda del papa León XIV durante este miércoles y a qué hora parte rumbo a Perú

El papa León XIV tendrá este miércoles su última jornada en la Argentina, con una agenda que incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

El sumo pontífice cerrará así su visita al país y partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico.

La actividad comenzará a las 8 en la Ciudad de Buenos Aires, con la visita de León XIV al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa.

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de las actividades religiosas de su visita a la Argentina y se espera la presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

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Antes de llegar al lugar de la celebración, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano. El trayecto le permitirá saludar a los fieles que se concentren en las inmediaciones de la Basílica.

La organización de la jornada contempla restricciones para la circulación vehicular, cortes de tránsito y accesos peatonales. También se instalarán pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la misa desde distintos sectores de la ciudad.

Una vez finalizada la misa en Luján, el Papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y estuvo marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país.