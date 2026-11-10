Con transmisión en vivo: la Arquidiócesis invita a acompañar la misa en Luján desde Plaza Rivadavia

Bajo la consigna "Vivamos juntos la Misa del Papa León XIV", la Arquidiócesis de Bahía Blanca invita a toda la comunidad a sumarse este miércoles para compartir a transmisión en vivo de la celebración del Pontífice en la Basílica de Luján, última actividad oficial durante su histórica visita a la Argentina.

Desde las 9, la plaza Rivadavia será escenario del encuentro para acompañar la misa central que presidirá el Papa en la histórica Basílica ubicada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia será transmitida a través de pantalla gigante para que los fieles puedan participar de manera comunitaria de uno de los momentos centrales del viaje apostólico.

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"La convocatoria permitirá compartir la alegría de este acontecimiento en el corazón de la ciudad, reuniendo a quienes deseen acompañar espiritualmente al Santo Padre y a los peregrinos", indicaron los organizadores.

Desde los grupos religiosos que participarán de la convocatoria invitaron a quienes deseen sumarse a llevar reposeras o sillas plegables, equipo, gorra y botella de agua.