El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 11 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento fuerte en disminución desde el noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará caluroso, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del noroeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se presentará templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 20 grados.