El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 11 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento fuerte en disminución desde el noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo estará caluroso, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del noroeste rotando al sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se presentará templada con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 20 grados.