White eligió: estas son las 5 iniciativas ganadoras de la 10ª edición del Presupuesto Participativo de Dow 

Los vecinos de Ingeniero White volvieron a decidir el destino de su localidad. Mediante votación abierta, eligieron los proyectos que recibirán financiamiento en la décima edición de Presupuesto Participativo, el programa impulsado por el Panel Comunitario de Dow que, desde hace diez años, transforma ideas de la comunidad en espacios, obras y oportunidades concretas.

El pasado domingo, más de 1200 whitenses se acercaron a la Escuela Nº 58 para votar entre las 21 propuestas presentadas. Dos iniciativas recibirán $30 millones cada una y otras tres obtendrán $15 millones, lo que suma una inversión total de $105 millones, la más alta en la historia del programa.

Los proyectos ganadores

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$30.000.000 cada uno

- Jardín N° 905: "Juegos nuevos para nuevas aventuras", juegos para el patio del jardín.

- Club Comercial: "Juntos bajo el mismo techo", reparación del techo de la cancha.

$15.000.000 cada uno

- Escuela N° 13: "Bienestar en las infancias", aires acondicionados para las aulas.

- Grupo Scout Don Ernesto Pilling: "Construyendo comunidad", creación de un salón multiespacio.

- La Siempre Verde: "Conteniendo cultura", adquirir sillas, proyector y un contenedor para uso diario.

Una década construyendo comunidad

El Presupuesto Participativo funciona de manera ininterrumpida desde 2016. Surgió a partir del Panel Comunitario de Dow, compañía que lo ejecuta a través de Dow Foundation junto con la Fundación Universidad Nacional del Sur (FUNS).

“Hace diez años nos propusimos algo simple pero poderoso: que sean los propios vecinos quienes decidan cómo mejorar su comunidad. Hoy, después de una década, vemos esos sueños convertidos en lugares donde los chicos aprenden, las familias se encuentran y las instituciones crecen. Cada proyecto es una prueba de que White sabe lo que necesita, y para nosotros es un orgullo acompañar ese camino”, afirmó Luciano Oostdijk, Líder de Operaciones de Dow en Bahía Blanca.

En diez años, el programa se convirtió en una tradición para White: cada edición, instituciones y grupos de vecinos presentan sus sueños para la localidad y es la propia comunidad la que elige cuáles se hacen realidad. Así llegaron aulas renovadas, comedores equipados, espacios de encuentro para chicos y familias y mejoras en clubes y jardines que hoy forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.

Con los cinco proyectos de esta edición, ya son 44 las iniciativas de instituciones y barrios de Ingeniero White beneficiados por el programa.

A diez años de su creación, el Presupuesto Participativo de Dow se consolida como un modelo de gestión compartida entre la empresa y la comunidad, en el que los vecinos no solo opinan: deciden.

Acerca del Presupuesto Participativo de Dow

El Presupuesto Participativo de Dow es un programa del Panel Comunitario de Ingeniero White que funciona desde 2016. A través de un proceso de trabajo colectivo entre el equipo del programa y los vecinos, cada año se formulan proyectos comunitarios que luego la comunidad vota y elige, para ser financiados y ejecutados en beneficio de instituciones y barrios de la ciudad.

Acerca de Dow

Dow (NYSE: DOW) es una de las principales compañías de ciencia de materiales del mundo, que atiende a clientes en mercados de alto crecimiento en aplicaciones para empaque, infraestructura, movilidad y consumo. Nuestra presencia global, integración y escala de activos, innovación centrada en el cliente y posiciones de liderazgo en la industria nos permiten lograr un crecimiento rentable y contribuir a un futuro sostenible. Operamos sitios de manufactura en 29 países y empleamos aproximadamente a 34.600 personas hasta finales de 2025. Dow registró ventas por aproximadamente 40 mil millones de dólares en 2025. Las referencias a Dow o la Compañía significan Dow Inc. y sus subsidiarias. Obtenga más información en http://www.dow.com/.