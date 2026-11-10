Condenan a un hombre a 5 años y 10 meses de prisión por tenencia de cocaína para la venta

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a Emiliano Gabriel Uboldi a la pena de 5 años y 10 meses de prisión tras encontrarlo responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En la misma resolución, el tribunal decidió absolver a la ex pareja del acusado, quien había sido aprehendida durante el procedimiento realizado en junio de 2025.

La investigación se originó en abril de 2024 a partir de una denuncia vinculada con la venta de drogas en una vivienda situada en la calle Rivadavia al 3.000 y en locales comerciales ubicados en la calle Huaura al 1.000 de nuestra ciudad.

Con base en las pruebas recolectadas por los investigadores, la fiscalía había acusado a ambos imputados por la tenencia de droga con fines de comercialización. A Uboldi se le imputaba además, haber ingresado al domicilio de su hermano para amenazarlo con un arma de fuego en medio de un conflicto por una deuda de dinero.

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Al dictar el fallo, el juez Eugenio Casas consideró que las pruebas reunidas vinculaban de manera contundente a Uboldi únicamente con el primero de los hechos. En cuanto a la situación de la mujer y al segundo hecho de agresión, el magistrado entendió que no se lograron demostrar con el grado de certeza requerido para una sentencia condenatoria.