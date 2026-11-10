ABSA realizará trabajos el jueves en Cerri y Bahía Blanca

Aguas Bonaerenses informa que el próximo jueves 12, se realizarán trabajos programados en tres puntos de la ciudad.

En General Daniel Cerri, en el marco de la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad, se prevén tareas a la altura de la Ruta 3 y el acceso a la localidad, por lo que se deberá interrumpir el suministro de agua desde las 8 y hasta hora de la tarde.

En tanto, en el marco de los recambios de cañería que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad, se ejecutarán tareas en las intersecciones de las calles: Terrada y Roca; Brown y Undiano, y Brown y Montevideo. De esta manera, se afectará el suministro en la calle Terrada, entre Roca y Blandengues, y el cuadrante Italia, Undiano, Montevideo y San Martín, hasta la finalización de las tareas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de los sectores mencionados que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.

