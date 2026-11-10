Feriado provincial: así funcionarán los servicios municipales este miércoles en Bahía Blanca

El Municipio recordó que, debido al feriado establecido a nivel provincial para este miércoles con motivo de la visita al país del papa León XIV, los distintos servicios comunales funcionarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Transporte público: las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos: actividad normal.

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Hospital Municipal: de 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio: la administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago: en ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales: sin atención al público.