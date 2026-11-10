Por tareas de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para los próximos días
La comuna actualizó el cronograma de interrupciones vehiculares en diferentes sectores de la ciudad.
El Municipio actualizó el cronograma de cortes de programados de calles en varios sectores de la ciudad debido a la realización de diferentes trabajos de mantenimiento urbano.
De acuerdo al reporte comunal, el siguiente es el listado de interrupciones vehiculares para los próximos días.
Miércoles 11:
Hasta el martes 17: se estarán realizando trabajos sobre calle Zelarrayán, en su intersección con Felipe Valera, debido a la reparación del pavimento. Dicho trabajo implicará el corte total de la calle. El desvío vehicular se realizará desde El Resero y Facundo Quiroga.
De 7 a 12: corte total en Yrigoyen al 300 por tareas de hormigonado en obra particular.
Jueves 12:
Por el término de 20 días: corte total en la bocacalle de Don Bosco y Rondeau (reparación de losas en el marco del plan de bacheo).
Viernes 13:
De 15.30 a 17: corte total en Pilcaniyén entre Newton y Sócrates, por acto educativo.
Continúan activos:
Reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, por obra de plan de bacheo.
Bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.
Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo).
Intersección Sócrates y Garibaldi, por obras de bacheo