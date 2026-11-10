Por tareas de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para los próximos días

El Municipio actualizó el cronograma de cortes de programados de calles en varios sectores de la ciudad debido a la realización de diferentes trabajos de mantenimiento urbano.

De acuerdo al reporte comunal, el siguiente es el listado de interrupciones vehiculares para los próximos días.

Miércoles 11:

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Hasta el martes 17: se estarán realizando trabajos sobre calle Zelarrayán, en su intersección con Felipe Valera, debido a la reparación del pavimento. Dicho trabajo implicará el corte total de la calle. El desvío vehicular se realizará desde El Resero y Facundo Quiroga.

De 7 a 12: corte total en Yrigoyen al 300 por tareas de hormigonado en obra particular.

Jueves 12:

Por el término de 20 días: corte total en la bocacalle de Don Bosco y Rondeau (reparación de losas en el marco del plan de bacheo).

Viernes 13:

De 15.30 a 17: corte total en Pilcaniyén entre Newton y Sócrates, por acto educativo.

Continúan activos:

Reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, por obra de plan de bacheo.

Bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.

Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo).

Intersección Sócrates y Garibaldi, por obras de bacheo