Video: cinco dotaciones de bomberos combaten un incendio en un bazar de la primera cuadra de Chiclana

Cinco dotaciones de bomberos combaten un feroz incendio que afecta en estos momentos la planta superior de un bazar ubicado en la primera cuadra de calle Chiclana, contiguo a dos entidades bancarias, frente a la Plaza Rivadavia.

Según las primeras versiones, todas las personas fueron evacuadas del lugar y dos mujeres debieron ser trasladadas en una ambulancia del SAME por inhalación de humo.

Se desconoce por el momento el origen de las llamas, que se iniciaron pasadas las 17, aunque la humareda puede verse a varias cuadras de distancia.

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Se trata del edificio que alguna vez fue sede del recordado Café Nº 1, reacondicionado en los últimos años para este emprendimiento comercial, denominado XT Regalos.

En el lugar se encuentra trabajando también personal de Defensa Civil, Policía y Edes.

Debido al operativo, se encuentran cortadas al tránsito las intersecciones de Vieytes y Colón y Sarmiento y Estomba.

El siniestro se produce horas después de otro foco ígneo, que se produjo esta mañana en el techo de la galería Visión 2000 y que poco después pudo ser controlado.





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