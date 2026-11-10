León XIV llegó a la vigilia en el Monumento de los Españoles: lo espera un millón de jóvenes

El papa León XIV cerrará la tercera jornada de su histórica visita a la Argentina con un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad fue incluida a pedido del propio pontífice, según indicaron autoridades del clero, quiénes destacaron su particular interés por acercarse a las nuevas generaciones.

El encuentro es el corolario de otra intensa jornada del líder de la Iglesia, que comenzó este martes en Córdoba.

Allí León XIV encabezó una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles pasaron la noche en vigilia.

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Ya de regreso en Buenos Aires, el Papa arribará a las estructuras montadas sobre avenida Libertador. Allí la espera comenzó temprano, con espectáculos musicales con artistas de primer nivel. La actividad privilegiará la presencia de jóvenes de entre 15 y 35 años.

Según la información del gobierno porteño, en el lugar se dieron cita un millón de personas. (Infobae)