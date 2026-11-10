Quién era Enrique Shaw, el empresario argentino destacado por el Papa que puede convertirse en santo

Durante el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV destacó a Enrique Shaw, un empresario argentino que está en camino a ser beatificado y podría llegar a convertirse en santo.

“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia”, expresó en su discurso ante movimiento sociales, sindicatos y directivos de empresas.

El Sumo Pontífice resaltó que “el futuro beato, con una concepción cristiana del hombre, ‘entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas’”.

“Su pensamiento, que ha sido bien estudiado en esta Universidad, que él mismo contribuyó a fundar, queda expresado con claridad en sus propias palabras: ‘Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera […]. Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión’”, agregó.

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Una vida dedicada al Evangelio

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, pero a los dos años se estableció en Argentina junto con sus padres. Estudió en el colegio La Salle y luego inició su carrera en la Armada. En 1943 se casó con Cecilia Bunge y tuvo nueve hijos.

Tras interesarse en ser obrero por su vocación apostólica y social, un sacerdote lo convenció de asumir un rol para llevar el Evangelio al mundo empresarial e ingresó a la Cristalerías Rigolleau, donde llegó a ser director ejecutivo.

Fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde promovió los valores del catolicismo. También fue parte de la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano.

En 1957 le diagnosticaron un cáncer de piel, aunque esta enfermedad no le impidió seguir con su misión. Sin embargo, no pudo superarla y falleció en 1962 a los 41 años.

El milagro que lo encamina a la beatificación

La labor religiosa de Shaw llevó a que la Iglesia inicie un proceso para que sea canonizado. Si bien comenzó en 1967, en 2001 el entonces arzobispo Jorge Bergoglio dio un paso clave al abrir la fase diocesana y el proyecto fue derivado a Roma. Tras convertirse en el Papa Francisco, lo declaró Venerable Siervo de Dios.

En 2025, el ahora Papa León XIV aprobó un decretó que confirma la existencia de un milagro atribuido al empresario argentino y dio paso a que se comience el proceso para que pueda ser beatificado.

El milagro que se le asigna ocurrió en 2015, tras la curación “inexplicable” de un niño de cinco años que había sufrido un traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en la cabeza.

Su familia, que estaba vinculada a la ACDE, pidió en oraciones por la intercesión de Shaw para su curación. Tras varias operaciones y días de internación en grave estado, su salud comenzó a mejorar y tuvo una rápida recuperación sin daños cognitivos ni secuelas. (NA)