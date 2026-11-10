Quiénes son Mama Antula y el Cura Brochero, los santos nacionales que homenajeó León XIV en Córdoba

Durante la Santa Misa que se celebró este martes en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, el papa León XIV rindió homenaje a los santos nacionales Mama Antula y el Cura Brochero.

En ese marco, el Sumo Pontífice recurrió al legado de ambos referentes de la transformación social para transmitir un mensaje de empatía, trabajo comunitario y compromiso.

Mama Antula

En el siglo XVIII, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, llevó adelante una tarea excepcional para una mujer de su época. Nacida en una familia acomodada de Santiago del Estero, dejó de lado sus privilegios para preservar la tradición jesuita luego de que la Corona española decretara la expulsión de la orden.

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Se dedicó a la educación de los niños, el cuidado de los enfermos y la ayuda a los pobres. Para cumplir su misión, recorrió más de 4 mil kilómetros a pie descalza y pidió limosna para construir la emblemática Santa Casa de Ejercicios Espirituales, en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un establecimiento que se inauguró en 1799, el mismo año de su muerte, el cual permanece en funcionamiento hasta la actualidad.

Asimismo, Mama Antula introdujo en el país la devoción a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

La Iglesia Católica reconoció dos milagros que llevaron a la canonización de Mama Antula como la primera santa mujer de Argentina.

La curación de la hermana Rosa Vanina, en 1904: una religiosa de la congregación de las Hijas del Divino Salvador (fundada por la propia Mamá Antula) llamada Rosa Vanina sufrió una grave colecistitis aguda con cuadros de shock séptico, en una época sin acceso a antibióticos.

En ese marco, las hermanas de la congregación oraron pidiendo su intercesión utilizando una reliquia de Mamá Antula (un fragmento óseo), y al día siguiente la religiosa recuperó la salud de forma inexplicable.

La recuperación de Claudio Perusini, en 2017: un hombre de Santa Fe llamado Claudio Perusini (un exalumno del papa Francisco) sufrió un ictus isquémico con infarto hemorrágico, acompañado de coma profundo, sepsis y un fallo multiorgánico. De esa manera, permaneció semanas en estado vegetativo en el Hospital Cullen de Santa Fe.

Así, se le atribuyó a Mama Antula su repentina y asombrosa recuperación, lo que permitió que la causa avance hacia su beatificación y posterior canonización en febrero de 2024 por el papa Francisco.

El Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Santa Rosa de Río Primero. Se formó en el seminario Nuestra Señora de Loreto y fue ordenado sacerdote en 1866.

Sus primeras tareas pastorales las desarrolló en la catedral de la capital provincial, donde asistió a las personas afectadas por la devastadora epidemia de cólera.

Sin embargo, su mayor legado quedó ligado a las comunidades de Traslasierra. Allí, el "Cura Gaucho" combinó su labor evangelizadora con el impulso de obras fundamentales para la región, como escuelas, capillas, caminos a través de las Altas Cumbres y canalizaciones para garantizar el abastecimiento de agua.

En 1908 presentó su renuncia por motivos de salud y falleció el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, ciego y afectado por la lepra. (NA)