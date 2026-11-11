La comitiva "Cristina Libre" mantuvo una reunión con representantes del Partido Demócrata de EE. UU.

La delegación internacional "Cristina Libre" mantuvo una reunión con los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pramila Jayapal y Jesús "Chuy" García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata.

Durante el encuentro, del que participaron los diputados nacionales Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario por el Mercosur, Franco Metaza, los congresistas estadounidenses escucharon la situación judicial que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, y "manifestaron su preocupación por el actual deterioro institucional de la Argentina", informaron en un comunicado.

Asimismo, los legisladores intercambiaron perspectivas sobre el contexto político regional e internacional y expresaron expectativas respecto de los cambios que podrían producirse en América Latina y Estados Unidos a partir de la derrota de Donald Trump y de Flavio Bolsonaro.

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El encuentro se inscribe en la agenda institucional, política y académica que la comitiva "Cristina Libre" desarrolla en Washington y Nueva York, con el objetivo de visibilizar internacionalmente la situación judicial y política de Fernández de Kirchner. (NA)