Advierten que la pobreza en la Argentina habría sumado casi 3,4 millones de personas en un año

La pobreza habría vuelto a crecer en la Argentina durante el tercer trimestre del año, sumando más de 3 millones de personas y amenaza con profundizar su deterioro durante el 2027, según advirtió un informe de la consultora ExQuanti.

Este rebrote del deterioro social cobra especial relevancia en el marco de la visita del papa León XIV al país, quien situó entre sus ejes pastorales el fortalecimiento de la fe y el compromiso con los sectores más vulnerables.

La pobreza habría alcanzado a 16,2 millones de personas en el tercer trimestre de 2026, de acuerdo a las estimaciones de ExQuanti, basadas en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

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El registro implica un incremento de casi 3,4 millones de personas en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que evidencia que la reducción del indicador perdió continuidad a partir del tercer trimestre de 2025.

El universo de personas en situación de pobreza calculado entre julio y septiembre de este año también evidencia un salto frente al último dato oficial del INDEC, que relevó 15,4 millones de argentinos pobres durante el primer semestre del año

En su análisis, la consultora advirtió que "la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia".

Sin embargo, el estudio aclara que esta proyección se encuentra condicionada a la dinámica socioeconómica futura y a la posible implementación de políticas que reviertan la tendencia. A contramano, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del aumento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las herramientas de asistencia que más había contribuido a la baja previa del indicador.

Para elaborar esta medición ante la falta de la base usuaria oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026, ExQuanti recurrió al Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) para el semestre abril-septiembre de 2026, aplicando un ajuste para corregir la subestimación propia de los promedios semestrales móviles.

Para la proyección de 2027, la consultora extendió hacia adelante el crecimiento promedio trimestral del último año, asumiendo la continuidad de la velocidad de deterioro a menos que cambie el escenario económico o la orientación de las políticas públicas. (NA)