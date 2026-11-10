El riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos

El riesgo país de la Argentina vuelve a bajar este martes y se aleja de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

El indicador del JP Morgan opera a 856 puntos, cediendo 16 unidades respecto a los 872 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un descenso del 1,9%. De esta manera, se extiende la caída del lunes, cuando tuvo un retroceso de 52 unidades.

Aún con esa nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 51,5%.

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El retroceso se da ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil. (NA)