Milei designó a un nuevo funcionario en la Embajada argentina en la India

El presidente Javier Milei designó al ingeniero agrónomo Miguel Donatelli como el nuevo Agregado Especializado en el Área Agroindustrial en la Embajada argentina en la República de la India y reemplazará en el cargo al licenciado en Economía y Administración Agrarias Mariano Beheran.

Así se informó a través del Decreto 1344/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en el cual se indicó: "Acéptase la renuncia, a partir del 31 de mayo de 2026, del licenciado en Economía y Administración Agrarias Mariano Beheran al cargo de Agregado Especializado en el Área Agroindustrial en la Embajada de la República Argentina en la República de la India".

En el escrito, se señaló luego que se designa en el cargo mencionado al ingeniero agrónomo Miguel Donatelli, quien "tendrá rango de Consejero de Embajada y Cónsul al solo efecto protocolar y mientras dure el desempeño de las funciones asignadas".

"Otórgase al ingeniero agrónomo Miguel Donatelli como remuneración mensual por todo concepto una suma equivalente a la que perciba en el destino mencionado el funcionario del Servicio Exterior de la Nación que reviste en la categoría propia del rango acordado por el artículo precedente", se informó en el documento firmado por Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

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Por otro lado, a través del Decreto 1343/2026 que lleva la firma del presidente y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se nombró al doctor Agustín Raúl Rubiero como "Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D". (NA)