Ante León XIV, Jorge García Cuerva habló de la "cultura del descarte"

Previo a la intervención de León XIV ante una multitud de jóvenes, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de darle la bienvenida y destacó que los asistentes habían llegado desde distintos puntos del país para compartir sus luchas y esperanzas.

“Han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio hasta la ciudad de Buenos Aires para contarle sus luchas y sus esperanzas”, expresó García Cuerva.

En su discurso, alertó sobre la cultura del descarte y enumeró las principales problemáticas sociales: “En la patria bendita del pan nos acecha la cultura del descarte: pobreza, soledad, el flagelo de las adicciones, la incertidumbre ante el futuro, la falta de trabajo. Las heridas nos duelen en lo más hondo”.

El arzobispo anunció que cuatro jóvenes compartirían sus testimonios sobre el paso de Jesús por sus vidas y conversarían con el Pontífice. Según explicó, representan a “una multitud que busca ponerse de pie, que sueña y vuela alto”.

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García Cuerva también reivindicó el compromiso de los jóvenes con los sectores más vulnerables y los convocó a sostener la esperanza: “Muchos le han dicho que sí a Jesús y a sus hermanos. Muchos encienden la luz de la esperanza. Jóvenes que bajan a la calle para servir a los más pobres, escuchar a los que están tristes y sanar a los heridos”, sostuvo.

Por último, les dejó un mensaje a los presentes y a quienes seguían el encuentro a distancia: “Les deseo que se dejen enamorar por Jesús. Es lo mejor que nos pasó en la vida”. También convocó a construir una comunidad en la que nadie quede al margen y todos tengan un lugar para ayudar a otros a ponerse de pie. “Gracias por venir, Santo Padre”, concluyó. (Ambito)