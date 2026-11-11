León XIV: entre la IA y el corazón

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Converso con amigos y coincidimos en el impacto y la emoción que provocan las reflexiones del papa León XIV durante esta visita histórica.

Conmueve su manera pausada y comprensible de expresarse, el conocimiento de la realidad del país, la precisión de sus palabras y, sobre todo, los temas que elige abordar. No habla en abstracto, expone en carne viva algunos de los grandes dilemas de nuestro tiempo y nuestro suelo.

A poco de haber asumido, León XIV dio a conocer Magnifica Humanitas, una monumental encíclica dedicada, entre otros grandes desafíos de nuestra época, a la inteligencia artificial. Un documento de enorme profundidad que invita a mirar la IA no solamente como un fenomenal avance tecnológico —que sin duda lo es—, sino como una transformación de alcance civilizatorio que impacta directamente en la dignidad humana, la economía y la geopolítica global.

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La encíclica es una verdadera hoja de ruta. El peligro, advierte el Papa, no reside en la tecnología en sí misma, sino también en quiénes la conciben, financian y regulan, porque sus sistemas pueden reproducir y amplificar los prejuicios, los estereotipos y las ideologías de sus desarrolladores.

A partir de allí, León XIV plantea un llamado urgente a desarmar la inteligencia artificial, a sustraerla de las lógicas de dominio, de los intereses corporativos y de su utilización bélica.

Entre sus advertencias más contundentes, reclama que las decisiones letales o irreversibles no queden en manos de sistemas artificiales y exige límites éticos rigurosos para el desarrollo y la utilización de armas autónomas.

También alerta sobre los riesgos de una transformación tecnológica que puede profundizar las desigualdades, alterar el mundo del trabajo y concentrar todavía más el poder económico.

El Papa recuerda que, aunque la inteligencia artificial supera al ser humano en velocidad y capacidad de cálculo, no tiene cuerpo, no vive experiencias, no siente alegría ni dolor, no madura en las relaciones y carece de conciencia moral. Puede imitar determinadas funciones de la inteligencia humana, pero no sabe distinguir por sí misma el bien del mal.

Y en otro tramo hace sonar la alarma sobre la manipulación de la información, las noticias falsas y las campañas de desinformación capaces de distorsionar la opinión pública.

Si la lectura de esta encíclica invita a la reflexión, lo que se vivió en el Cottolengo Don Orione de Claypole fue pura emoción. Emoción por las palabras del Papa, pero también por los testimonios conmovedores de quienes viven allí, personas con discapacidad rodeadas de cariño, atención y comprensión.

En ese momento, recordé a Natty Petrosino y su equipo todo terreno, que fundó el Hogar del Peregrino y Cottolengo “San Francisco de Asis”, dedicando vida y obra a discapacitados desamparados, vulnerables y excluídos. Imaginé a Natty en Claypole, sonriente y feliz de estar junto al Papa que eligió un cottolengo como primer acto pastoral en Argentina, gesto cuyo significado habla por si mismo. Y, de yapa, otro bahiense, Abel Pintos, le regaló una canción.

Cuando León XIV emprenda vuelo hacia Perú, quedarán aquí, sus reflexiones que nos interpelan, sobre la sociedad que queremos construir en medio de desafiantes avances tecnológicos.

En el Cottolengo de Claypole se dibujó una respuesta, porque mientras las máquinas aprenden a imitar cada vez mejor a nuestra inteligencia, hay algo que ninguna tecnología logrará y es la capacidad de reconocer y tender la mano al que nos necesita, acompañarlo, ofrecerle auxilio frente al dolor.

Eso es lo que nos hace humanos, algo que la máquina nunca podrá.