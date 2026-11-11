Qué es la Rosa de Oro, la ofrenda que le dejó el papa León XIV a la Virgen de Luján en su última misa en la Argentina

El papa León XIV festejó su última misa en la Argentina desde la Basílica de Luján, donde asistieron más de 3,5 millones de personas. Antes de abandonar el altar, el Sumo Pontífice ofrendó una Rosa de Oro a la Virgen de Luján.

Se trata de uno de los reconocimientos más importantes de la Iglesia, que representa a devoción del Pontífice y el vínculo especial con determinados lugares de culto.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján ya tenía una de estas piezas, la cual había sido entregada por Juan Pablo II en 1982, durante su histórica visita a la Argentina. La tradición volvió a tomar protagonismo con el viaje del papa León XIV.

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Qué es la Rosa de Oro y qué representa

La Rosa de Oro es una distinción religiosa que los papas entregan como símbolo de bendición, veneración y reconocimiento. Se trata de una pieza con forma de rosa, elaborada en oro y tradicionalmente bendecida por el propio Pontífice.

Su origen se remonta a la Edad Media y a lo largo de los siglos, fue entregada a monasterios, santuarios, iglesias, soberanos y personalidades destacadas por su compromiso con la fe y el bien común.

Cuando se ofrece a una advocación de la Virgen María, representa especialmente el amor y la devoción del Papa hacia ella y constituye un reconocimiento a la importancia espiritual del santuario.

Cuándo fue la primera vez que la Virgen de Luján recibió una Rosa de Oro

La Virgen de Luján recibió esta distinción en 1982, cuando el papa Juan Pablo II visitó la Argentina en plena Guerra de Malvinas.

La ofrenda quedó en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país y lugar de profunda devoción para millones de argentinos. (TN)