Caso Micaela García: nuevas contradicciones entre los acusados

Néstor Pavón, uno de los acusados por el abuso y femicidio de Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, negó hoy su responsabilidad en el hecho y señaló directamente a Sebastián Wagner como autor del femicidio en abril de 2017.

Durante casi cuatro horas, Pavón habló ante los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali e hizo un relato de todo lo sucedido en aquella oportunidad.

"Soy inocente, no tuve nada que ver", afirmó Pavón. Además, aseguró que desconocía los antecedentes de Wagner, su exempleado, quien cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato.

En ese sentido, recordó que lo contrató para trabajar en su lavadero de autos y que también fue su garante cuando Wagner compró un vehículo: "De lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quien era el monstruo que tenía como empleado", afirmó Pavón en uno de los tramos de su declaración.

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Además, Pavón confió que en su momento recibió presiones por parte de funcionarios policiales y judiciales, con el supuesto fin de evitar la prisión perpetua. En tanto, y para este miércoles los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, antes de que el tribunal avance hacia una resolución sobre la responsabilidad penal del acusado.

El testimonio de Pavón se contradice con lo expresado por Wagner la semana pasada, y en una audiencia clave que se llevó a cabo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, sostuvo: "No la maté, hace nueve años atrás le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".

Asimismo, admitó que el día del hecho actuó bajo los efectos de estupefacientes: "Tomé un saque de merca para despertarme, después conseguí más. Está mal lo que digo, pero sí, me drogué", expresó Wagner.

Además, recordó que en aquella oportunidad ambos habían salido y sostuvo que "pasó una chica, él quería que yo la agarre y le dije que no. Después pegamos la vuelta y nos cruzamos con Micaela, me dijo 'agarrala'. Yo estaba drogado, me bajé del auto y la alcancé, pero no podía sujetarla, entonces él bajó y me ayudó".

"El me dio la orden, la subimos al auto, él manejó hasta otro lugar y ahí pasó lo que pasó", remarcó Wagner, y añadió que tras consumar el abuso y el asesinato "él la quería enterrar pero no estuve de acuerdo. Tenía que aparecer, enterrada no aparecía más".

Wagner había sido condenado en 2017 a prisión perpetua luego de que el tribunal lo encontrara culpable del delito de 'abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género' (femicidio) en perjuicio de Micaela García.

En el primer juicio Pavón fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por encubrimiento, pero ahora, a casi diez años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se haga un nuevo debate. (NA)