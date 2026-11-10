Falleció monseñor Aguer, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata

Héctor Aguer, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de la ciudad de La Plata, falleció este martes en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, donde residía desde hacía unos años.

La noticia fue confirmada por el arzobispo Gustavo Carrara, a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Arzobispado; tenía 83 años y las autoridades eclesiásticas sólo informaron su deceso sin dar detalles de las causas.

Aguer estuvo al frente de la arquidiócesis platense durante casi dos décadas, desde 2000 hasta 2018, momento en que el papa Francisco aceptó su renuncia por límite de edad. Luego de su jubilación, fue sucedido el cargo por monseñor Víctor Manuel Fernández.

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Su perfil fue ultra-conservador y logró situarse como uno de los exponentes más importantes del sector más tradicionalista de la Iglesia Católica Argentina; de hecho, fue protagonista de varios cruces de conocimiento público con diferentes actores sociales y políticos, debido a sus posturas tajantes frente al aborto, la educación sexual, el uso de anticonceptivos y la diversidad de género.

El vínculo que mantuvieron Aguer y el Papa Francisco fue muy distante y marcado por profundas diferencias eclesiásticas e ideológicas, a pesar de haber compartido espacio en la jerarquía de la Iglesia durante varios años e, incluso, cuando ambos colaboraban bajo la órbita del cardenal Antonio Quarracino en Buenos Aires.

En su momento, Jorge Bergoglio representaba una línea pastoral vinculada a la opción por los pobres y el contacto directo con la gente, mientras que Aguer era visto como un referente del sector tradicionalista relacionado al Opus Dei.

Luego de que Bergoglio se convirtiera en Papa, el vínculo sólo fue formal, aunque por momentos, se hicieron públicos gestos institucionales por parte de Francisco. Por su parte, Aguer mantuvo siempre sus diferencias férreas con la línea que marcaba el por entonces Papa argentino desde el pontificado. (NA)