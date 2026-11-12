Después de dos funciones agotadas en Bahía, Noelia Pace llega a Monte Hermoso este verano

El verano en Monte Hermoso ya empieza a tener sus primeros grandes protagonistas. Y uno de los anuncios que promete despertar interés es el regreso de Noelia Pace, quien después de convocar a cientos de espectadores y agotar las dos funciones que realizó este año en el Teatro Don Bosco, llegará por primera vez con esta propuesta a la ciudad balnearia.

La cita será el Sábado 30 de Enero de 2027, en el Centro Cultural de Monte Hermoso, donde presentará “Mediumnidad”, un espectáculo que propone una experiencia diferente, en la que el público no solo observa, sino que también participa de un encuentro atravesado por la espiritualidad, las emociones y las historias personales.

Médium, tanatóloga y escritora, Pace se convirtió en una de las figuras más convocantes de este tipo de propuestas en el país. Desde 2021 recorre escenarios de Argentina y el exterior, llevando una experiencia que invita a reflexionar sobre la muerte, el duelo, los vínculos afectivos y la conexión con los seres queridos que ya no están.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A lo largo de la presentación, comparte herramientas y reflexiones desde su mirada sobre la mediumnidad, con instancias de conexión individual y grupal. Cada encuentro tiene características propias, por lo que la experiencia se vive de una manera particular en cada función.

Su llegada a Monte Hermoso será, además, una oportunidad para sumar una propuesta distinta a la agenda de entretenimiento del verano: una noche para quienes sienten curiosidad por estos temas y buscan vivir algo diferente durante sus vacaciones.

La presentación será el Sábado 30 de enero a las 21 horas en el Centro Cultural de Monte Hermoso (Nélida María Fossatty 33).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com