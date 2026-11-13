La Sinfónica presenta un concierto de gran despliegue expresivo

Hoy a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro, la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico que reunirá una destacada obra contemporánea argentina con grandes clásicos del repertorio ruso. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La primera parte del programa estará dedicada al Concierto para 3 percusionistas y orquesta, del compositor argentino Lisandro Parada.

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El concierto se completará con las obras Una noche en el Monte Calvo, de Modest Mussorgsky; En las estepas del Asia Central, de Alexander Borodin; y la Marcha Eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro en boletería, de lunes a sábado de 17:00 a 20:00. Los descuentos para jubilados y estudiantes estarán disponibles únicamente por boletería.

Pone el ritmo y la fuerza de la percusión en primer plano, en un diálogo constante y con mucha energía junto a la orquesta.

Una noche en el Monte Calvo (Modest Moussorgsky) : Una de las piezas rusas más conocidas, llena de dramatismo, fuerza y misterio, inspirada en viejas leyendas populares.

En las estepas del Asia Central (Alexander Borodin) : Una obra más tranquila y melódica que evoca el encuentro de distintas culturas a través del paisaje sonoro. Marcha Eslava (Piotr Ilich Tchaikovsky) : Una pieza potente, vibrante y muy emotiva, representativa del gran sonido orquestal ruso.

