Cuatro propuestas para disfrutar este fin de semana

Virus: cuatro décadas de un disco que marcó una época

La histórica banda argentina llega al Teatro Don Bosco para celebrar los 40 años de Locura, el álbum que dejó una huella en el pop y el rock nacional. El recital recorrerá canciones emblemáticas como “Pronta entrega”, “Luna de miel en la mano” e “Imágenes paganas”, junto con otros grandes éxitos de su trayectoria.

Viernes 13 de Noviembre, 21 hs.

Teatro Don Bosco – Rondeau 119.

Fiesta Enclave: diez años de ritmo y celebración

También el viernes, Enclave vuelve a Complejo Bailotage, el lugar donde comenzó su historia, para celebrar una década de trayectoria. La noche tendrá percusión en vivo por señas, música creada en el momento e invitados especiales: Friki Frankie, Lo Luiggi y Bruce 83, con un DJ set para seguir bailando hasta las 3 de la mañana.

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Viernes 13 de Noviembre, 22 hs.

Complejo Bailotage – Avenida Colón 550.

El sábado habrá otras dos propuestas para elegir.

The King: un viaje al universo de Michael Jackson

The King – Eternal Tour propone revivir la música y la potencia escénica que convirtieron a Michael Jackson en un fenómeno mundial. Con coreografías icónicas y canciones que marcaron generaciones, el espectáculo está protagonizado por Leo Blanco, cuya imagen fue incluida en un documental producido por la BBC de Londres.

Sábado 14 de Noviembre, 21 hs.

Teatro Don Bosco – Rondeau 119.

La casa que no tenemos: una conversación para pensar y debatir

Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llevan al escenario el exitoso podcast que comparten. La propuesta abre un intercambio sobre temas que atraviesan la vida cotidiana: el amor, el cuerpo, los mandatos, los vínculos, el mundo y las utopías. Una experiencia que busca involucrar al público y abrir preguntas más que ofrecer respuestas cerradas.

Sábado 14 de Noviembre, 21 hs.

Gran Plaza Teatro – Alsina 170.

Las entradas para los cuatro eventos se encuentran disponibles en TicketBahía.com