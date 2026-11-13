Los artistas argentinos hicieron historia en los Latin Grammy
Ca7riel & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap y Fito Páez fueron reconocidos por la premiación más importante de la música latina.
Se llevó a cabo la 27.ª edición de los Latin Grammy, los premios más importantes de la música latina, con una gran presencia de artistas argentinos entre los nominados. El evento se llevó a cabo este jueves 12 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.
El evento contó con la participación de figuras internacionales, como Rosalía, Camila Cabello, Karol G y Juanes.
En esta oportunidad, los artistas argentinos tuvieron una fuerte presencia entre los cantantes destacados, a diferencia de otras premiaciones internacionales. Después de Rosalía, quien se alzó con el premio mayor, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y Milo J fueron los artistas que más estatuillas se llevaron a casa.
Ca7riel & Paco Amoroso y Milo J se llevaron tres premios cada uno; el productor y DJ Bizarrap se quedó con una estatuilla, mientras que Fito Páez ganó el mejor álbum de rock.
Todos los ganadores de los Latin Grammy 2026
Mejor grabación del año: “Niño”, por Milo J
Mejor nuevo artista: Aria Vega
Productor del año: Edgar Barrera
Mejor canción pop/rock: CA7RIEL & Paco Amoroso y Sting por “Hasta Jesús tuvo un mal día”
Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera por “Lo que me falta por llorar”
Mejor álbum tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa por “Íntimo (en vivo)”
Mejor álbum de música alternativa: Rosalía por “Lux (complete works)”
Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid por “Verano rosa”
Canción regional mexicana: Grupo Frontera por “No capea”
Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee por “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”
Mejor canción pop: Rosalía por “La perla”
Mejor canción de rap/hip hop: J Noa por “Antisistema”
Mejor álbum de rock: Fito Páez por “Shine”
Mejor álbum de música flamenca: Yerai Cortés por “POPULAR”
Mejor álbum folclórico: Milo J por “La vida era más corta”
Mejor canción de cantautor: Silvana Estrada por “Dime”
Mejor álbum de cantautor: Jorge Drexler por “Taraká”
Mejor video musical versión corta: Rosalía por “Sauvignon Blanc”
Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla por “Le grand tango”
Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández por “La Fernández”
Mejor video musical versión larga: CA7RIEL & Paco Amoroso por “FREE SPIRITS (The film)”
Mejor interpretación urbana: Milo J por “Gil”
Mejor canción alternativa: Jorge Drexler por “Ante la duda, baila”
Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz por “¿Y ahora qué +?”
Mejor canción tropical: Luis Enrique y De La Ghetto por “Nombre y apellido”
Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives por “¡El último disco Vol. 1!”
Compositor del año: Sara Schell por “A la niña que fui”, “Ahí estabas tú”, “Barco de papel”, “Bendito”, “Si te vas” y “Vas a quedarte”
Mejor interpretación de música electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. por “Beto’s horns - Fred Remix”
Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy Fatule por “Chula”
Mejor álbum de salsa: Luis Enrique por “El alma en clave”
Mejor álbum pop tropical: Laura Pausini por “Yo canto 2”
Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz por “Piedras a la luna”
Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido por “Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol. 2/En vivo)”
Mejor canción de rock: The Warning por “Ego” (NA)