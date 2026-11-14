Continúa la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Tras el tenso episodio en Nordelta, que se desencadenó luego de que Francesca pidiera abandonar la casa de su papá, la conductora de MasterChef Celebrity protagonizó un fuerte cruce con Eugenia "La China" Suárez.

Y, lejos de dar por terminado el enfrentamiento, ambas volvieron a cruzarse en las redes sociales con una serie de mensajes cargados de reproches, pases de factura y descalificativos.

La primera en pronunciarse fue la actriz, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram (@sangrejaponesa) para responder a las declaraciones de la mediática sobre el conflicto que involucró a Francesca.

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“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mier**, interesada, prostituta y muerta de hambre’”, sostuvo Suárez junto a un video de una publicidad que grabó cuando era pequeña. “Chicos, les puedo caer bien y mal, pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas ch*** p*** y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los bolu***. Que tengan un lindo fin de semana”, continuó.

Cabe destacar que Wanda la acusó de intentar intervenir en la declaración de la menor ante los profesionales del Ministerio Público Tutelar y también cuestionó su escasa actividad en los medios desde que comenzó su relación con el futbolista.

Y, tras las publicaciones de la actriz, la mediática no tardó en recurrir a sus redes sociales para cruzarla y responder a las críticas que recibió en su descargo.

"La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno", expresó Wanda en referencia a la casona ubicada en el barrio privado Chacras de Murray que Eugenia adquirió junto a Benjamín Vicuña y que finalmente vendió tras su separación.

Nara también sostuvo que la actriz no logró reunir la suma necesaria para comprar una nueva propiedad con la venta de la casona y que, por ese motivo, le habría pedido a Mauro que cubriera la diferencia a cambio de mudarse con él a Medio Oriente.

"Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así, irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", aseveró.

Dejando en evidencia su enojo, Wanda sentenció: "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chup... pi... como yo, así te va mejor".

"Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chup... pi... y los alejes del daño", sumó a continuación.

Poco después, la mediática redobló la apuesta con una segunda historia en la que recordó los términos despectivos con los que Mauro se refería a la China Suárez en los mensajes que le enviaba cuando intentaba recomponer su relación y recuperar la familia que habían construido juntos."Una mujer que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene", remarcó.Por otro lado, Wanda también se refirió a la filtración de las imágenes del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta.

"Mostrá el video completo, ¿O no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan", le pidió, en alusión a los fragmentos que, según sostiene, fueron editados tanto al comienzo como al final de la grabación.

Entonces, Nara volvió a arremeter contra la actriz y manifestó su indignación por el presunto intento que habría Suárez para condicionar las declaraciones de la menor tras el episodio que vivió en la casa de Mauro Icardi.

"Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Incluso, salir de testigo cuando no estabas ahí y le quieren sacar los hijos a una madre", deslizó, enfática.

Poco después, con un dejo de ironía, la mediática disparó: "Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque ellos conmigo se hicieron millonarios. En cambio, al lado tuyo, se hundieron todos. Cuídame la casa y mantenelá limpia que todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden, que es mía".

"Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella", deslizó, sarcástica.

Por último, Wanda compartió una tercera publicación en la que puso en duda la autoría del descargo que había realizado La China Suárez y sugirió que fue el propio Mauro quien escribió los mensajes desde la cuenta de Instagram de la actriz.

"Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram, porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo", concluyó. (Con información de La Nación y Clarín)