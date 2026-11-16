Un bar, un concurso de canto y más de 30 artistas en escena: llega “EnCantados BAR”

¿Qué puede pasar cuando un bar organiza un gran concurso de canto y las cosas empiezan a salirse de control? Esa es la disparatada premisa de “EnCantados BAR”, el nuevo espectáculo del Taller de Canto EnCantados Mucho Gusto, que llegará a escena el próximo 4 de diciembre en Bahía Blanca.

Con más de 30 artistas en escena, la propuesta combina música en vivo, humor y emoción en una comedia musical pensada para disfrutar de principio a fin. La historia transcurre en un bar que se prepara para celebrar su propio certamen de canto, pero lo que parecía una noche organizada terminará convirtiéndose en una sucesión de situaciones inesperadas.

Detrás del espectáculo hay un ingrediente especial: el talento local. Se trata de una producción íntegramente bahiense, impulsada desde una academia que apuesta al canto y a las artes escénicas como espacios de formación, expresión y encuentro.

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La puesta promete reunir distintas voces y artistas sobre el escenario, en una experiencia que busca entretener, sorprender y demostrar todo lo que puede generar el trabajo colectivo cuando la música y el teatro se encuentran.

La función será el Viernes 4 de Diciembre a las 20:30 en la Biblioteca Rivadavia (Avenida Colón 31).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com