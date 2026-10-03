García Márquez presente en los Recitales de Shakira en Madrid

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

“Ay me voy otra vez/Ahí te dejo Madrid/Tus rutinas de piel/Y tus ganas de huir”.Shakira

Macondo Park es el nombre elegido por la cantante colombiana Shakira para la ciudad efímera de 185.000 m² diseñada por BIG-Bjarke Ingels Group (BIG), ubicado en el mismo predio que acogió sus 12 conciertos en Madrid, España.

Inspirado en Macondo —el pueblo ficticio de Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad—, se trata de un parque que amplía la experiencia del concierto con un entorno que integra música, arte, gastronomía, literatura y moda, reflejando la cultura latina.

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El plan proyectado por BIG transformó el recinto en una ciudad temporal de ocho pabellones temáticos y una gran plaza central, con capacidad para 50.000 espectadores. Construido en mediante estructuras textiles ligeras, sistemas modulares de andamiaje y componentes reutilizables, explora cómo la arquitectura efímera puede acoger eventos minimizando la necesidad de construcciones permanentes.

«Nuestro diseño se concibe como una manifestación arquitectónica del realismo mágico: una ciudad temporal que celebra la cultura latina mediante el color: donde cada pabellón ofrece una faceta de la cultura latina: su gastronomía, arte, moda, literatura, cine y, por supuesto, su música. Ha sido una gran aventura trabajar con Shakira y transformar su residencia artística en Madrid en un movimiento cultural”, BIG.

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La experiencia comienza en los arcos de entrada «Es Latina». Cubierto con telas de colores vivos, cada arco marca el inicio de una ruta codificada que se extiende por el parque.

Diseñadas bajo criterios de reutilización, las estructuras pueden desmontarse y destinarse a nuevos usos, y las telas de los pabellones están pensadas para tener una segunda vida.

«Macondo se concibe como un mundo integral y heterogéneo para explorar. Las estructuras crean un universo latino utópico, efímero y vibrante», agregó BIG

Más de 500 árboles se distribuyen por el recinto, creando recorridos sombreados y espacios verdes. Tras el evento, estos árboles regresarán a viveros locales.

Macondo Park permanecerá activo hasta el 11 de octubre, con los conciertos de Shakira y una programación diaria en el recinto.