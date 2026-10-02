Kicillof se reunió con el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este viernes una reunión con el nuncio apostólico y representante de la Santa Sede en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Durante el encuentro, se abordó la visita apostólica del papa León XIV prevista para noviembre, que incluirá en su agenda una visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, y una misa en la Basílica de Luján. En la reunión se abordaron también detalles sobre el operativo de seguridad, asistencia sanitaria y logística para ambas jornadas.

Además, el Gobernador entregó la declaración al Papa León XIV como visitante ilustre de la Provincia. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica, con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.