Por qué puede fallar una inyección letal: el caso de Christa Pike reavivó una vieja discusión en EE.UU.

La ejecución de Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos, terminó de una manera inesperada: después de recibir dos dosis de una sustancia utilizada para provocar la muerte, la mujer seguía respirando y debió ser trasladada a un hospital.

El episodio se produjo este miércoles y rápidamente generó preguntas sobre el funcionamiento de las inyecciones letales, uno de los métodos utilizados para aplicar la pena de muerte en ese país.

Pike, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, cometido en 1995. Durante el procedimiento recibió dos dosis de pentobarbital, pero, según sus abogados, continuaba con actividad cardíaca y respiratoria.

La defensa también denunció dificultades para encontrar una vena adecuada, lesiones en los vasos sanguíneos y posibles problemas con el medicamento. El gobierno de Tennessee, por su parte, sostuvo que el protocolo oficial se cumplió y confirmó que la mujer fue trasladada a un centro médico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El gobernador Bill Lee anunció la suspensión de las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió.

Si bien se presenta como un procedimiento médico estandarizado, la aplicación de una inyección letal requiere que distintos factores funcionen de manera coordinada. Entre ellos, la colocación de una vía intravenosa, la administración del fármaco y el cumplimiento del protocolo establecido por las autoridades penitenciarias.

Uno de los inconvenientes puede aparecer al intentar encontrar una vena adecuada. Si el acceso intravenoso no queda correctamente colocado, se pierde durante el procedimiento o el medicamento se filtra hacia los tejidos que rodean el vaso sanguíneo. De esta manera, su llegada a la circulación puede verse alterada.

En el caso de Pike, sus abogados habían advertido sobre las dificultades para acceder a sus venas y el riesgo de que se produjeran complicaciones durante la ejecución.

Otro factor bajo análisis es el estado del fármaco. La conservación y la calidad de las sustancias utilizadas también pueden generar cuestionamientos, especialmente cuando los procedimientos se desarrollan bajo protocolos cuya información no siempre es pública.

En Tennessee se utiliza pentobarbital, un barbitúrico que actúa sobre el sistema nervioso central. El estado había modificado su método de ejecución para utilizar una sola sustancia, en lugar de una combinación de tres medicamentos.

Sin embargo, todavía no se determinó qué provocó que las dos dosis administradas a Pike no produjeran el resultado esperado.

El caso de Tennessee no es aislado. Según el Death Penalty Information Center, desde 1976 se documentaron al menos 64 ejecuciones fallidas o con complicaciones graves en Estados Unidos. De ese total, 51 correspondieron a procedimientos mediante inyección letal.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en mayo, cuando las autoridades de Tennessee suspendieron la ejecución de Tony Carruthers porque no lograron colocar una segunda vía intravenosa, pese a los reiterados intentos.

También en 2024, la ejecución de Thomas Creech en Idaho fue interrumpida después de que el personal penitenciario no pudiera establecer un acceso intravenoso funcional tras varios intentos.

Los problemas no se limitan a la colocación de las vías. Un estudio del investigador estadounidense Austin Sarat contabilizó 276 ejecuciones fallidas sobre un total de 8.776 realizadas entre 1890 y 2010, lo que representa aproximadamente el 3,15%. (TN)