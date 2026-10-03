Un Ingeniero Civil, con el mejor promedio en la Colación de Grados

Agregar La Nueva en

Tobías Keil junto a su diploma y la medalla. Fotos: Prensa UTN

Un flamante Ingeniero Civil resultó el egresado más destacado tras obtener el mejor promedio del 86° Acto de Colación de Grados de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca.

Tobías Keil fue el graduado con los mejores números tras promediar 8,53 puntos a lo largo de su desempaño en la casa de Altos Estudios.

Keil, de 25 años, nació en Viedma y cursó sus estudios en la Escuela Secundaria Nº 053, de General Conesa, en Río Negro, donde obtuvo el título de Bachiller en Ciencias Naturales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La ceremonia se realizó en el flamante salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”, de 11 de Abril 461.

La lista de 31 graduados de las distintas carreras es la siguiente:

Ingeniería Electrónica: Cristian Gabriel Escudé.

Licenciatura en Comercio Electrónico: Claudia Daniela Martínez y Santiago Quiroga Sánchez.

Licenciatura en Organización Industrial: María Celeste Arcuri, Maicol Ezequiel Carribal, Juan Manuel de Dios, Melisa Noelia Durando, Borja Feliú Ariente, Magalí Yesica Ortiz y Gastón Nicolás Puente.

Licenciatura en Producción de Bioimágenes: Natalia Alejandra Domínguez, María Irma Gómez y Rocío del Cielo Tanos.

Ingeniería Civil: Alejo Arrieta, Valentina Baffoni, Nicolás Damián Campos, Giuliano Conte, Tobías Keil, Priscila Antonella Ledesma, Sofía Rocío Lupari Maldonado y Carolina Belén Pérez.

Ingeniería Eléctrica: Lautaro Agüero, Juan Manuel Dagui, Sofía Aldana Delfino, Mauricio Gabriel Díaz y Brian Ezequiel Gaiser.

Ingeniería Mecánica: Álvaro Enrique Bayón, Gianluca Concetti y Bruno José Marconi.