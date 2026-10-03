Sábado de jazz y bossa en la Biblioteca Rivadavia

Esta noche, a las 20.30, la Biblioteca Rivadavia será el escenario de un nuevo concierto en el marco de la 24º edición del Ciclo de Jazz de Daniel López.

La propuesta esta vez es Jazz & Bossa, un encuentro del swing norteamericano con el bossa y el samba brasileros, dos tradiciones que se originaron en extremos geográficos diferentes pero que están unidas por la misma sofisticación armónica, la improvisación y el diálogo constante entre los instrumentos.

Junto con López tocará otro bahiense como Federico García del Cerro (bajo), mientras que llegarán especialmente a Bahía Blanca para esta ocasión Mariana Iturri (voz), Miguel Marengo (piano) y Néstor Gómez (guitarra). Además, participará como invitada la cantante Claudia Acosta.

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Con 23 años de trayectoria, el Ciclo de Jazz se ha consolidado como un faro cultural en la ciudad, ofreciendo siempre propuestas que combinan la tradición del swing con la excelencia interpretativa. Este evento se realizará con el apoyo del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Las clínicas

A su vez, mañana domingo los artistas invitados dictarán respectivas clínicas de sus especialidades.

Mariana Iturri lo hará a las 18 horas en el Café Histórico (avenida Colón e Italia), con las temáticas de improvisación melódica, patrones rítmicos y el uso del scat-singing para expandir el vocabulario musical.

Néstor Gómez estará a las 17 horas en Colón 632, abordando aspectos y técnicas de improvisación y armonía en la música popular.

En tanto, Miguel Marengo se presentará también en Colón 632, a las 18.30, con recursos para la improvisación.

Estas clases especiales durarán una hora y media cada una, a un costo de 30 mil pesos. Inscripciones al teléfono 291-6497352.