"La Gomera", un filme policial para el ciclo de Los Amantes Del Cine

Porumboiu (1975) Es Guionista y Director. Figura destacada de la Romanian New Wave, se caracteriza por su minimalismo estético, su humor seco y un meticuloso uso del lenguaje. En su obra se destacan '12:08 Este de Bucarest' (2006), 'Cuando el atardecer cae en Bucarest' (2013) o 'Comoara' (2015). En el argumento de La Gomera, Cristi, es un policía rumano que viaja a La Gomera (Islas Canarias) para aprender el silbo gomero, un lenguaje local. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe donde están escondidos treinta millones de euros.

-Nominado para la Palma De Oro del Festival de Cannes 2019.-Premio al Mejor Guión en el Festival de Sevilla 2019.-Premios a la Mejor Dirección, Mejor Realización, Mejor Actor de Reparto ( István Téglás), Mejor Actiz de Reparto ( Rodica Lazar), Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Dirección Artística , en los Premios Gopo de Romania.

'La gomera' se reestrenará este domingo 4 y el martes 6 de octubre a las 19:30 hs.Por tratarse de una función privada de cine-arte dedicada a cinéfilos, se exige el apagado de celulares antes del inicio de labproyección y no se permite la entrada una vez iniciada la misma.