"La Gomera", un filme policial para el ciclo de Los Amantes Del Cine
Esta semana Los Amantes Del Cine reestrenarán la comedia noir "La Gomera", film del Director rumano Corneliu Porumboiu.
Porumboiu (1975) Es Guionista y Director. Figura destacada de la Romanian New Wave, se caracteriza por su minimalismo estético, su humor seco y un meticuloso uso del lenguaje. En su obra se destacan '12:08 Este de Bucarest' (2006), 'Cuando el atardecer cae en Bucarest' (2013) o 'Comoara' (2015). En el argumento de La Gomera, Cristi, es un policía rumano que viaja a La Gomera (Islas Canarias) para aprender el silbo gomero, un lenguaje local. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe donde están escondidos treinta millones de euros.
-Nominado para la Palma De Oro del Festival de Cannes 2019.
-Premio al Mejor Guión en el Festival de Sevilla 2019.
-Premios a la Mejor Dirección, Mejor Realización, Mejor Actor de Reparto ( István Téglás), Mejor Actiz de Reparto ( Rodica Lazar), Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Dirección Artística , en los Premios Gopo de Romania.
'La gomera' se reestrenará este domingo 4 y el martes 6 de octubre a las 19:30 hs.
Por tratarse de una función privada de cine-arte dedicada a cinéfilos, se exige el apagado de celulares antes del inicio de labproyección y no se permite la entrada una vez iniciada la misma.