Virus celebra 40 años de un disco que marcó al rock argentino

Hay discos que pertenecen a una época y otros que consiguen atravesarla. Locura, el quinto álbum de estudio de Virus, es de esos que, cuatro décadas después de su lanzamiento, todavía encuentran nuevas generaciones dispuestas a cantar sus canciones.

En ese aniversario especial, Virus llega a la ciudad con su espectáculo “Locura 40 Años”, una propuesta que recorrerá los temas más recordados de aquel disco de 1985 y sumará algunos de los grandes éxitos que construyeron la historia de la banda.

La celebración ya recorrió distintos escenarios del país durante 2026. En mayo, la banda llevó el aniversario al Gran Rex, en un concierto que combinó las canciones de Locura con otros clásicos de su carrera y que reunió a distintas generaciones de seguidores.

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Ahora será el turno de Bahía. Virus se presentará el viernes 13 de Noviembre a las 21 horas en el Teatro Don Bosco, en una noche que propone volver a encontrarse con canciones que siguen formando parte de la memoria musical argentina.

Las entradas ya están disponibles a través de OpenShow.com.ar