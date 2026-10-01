El Ballet del Sur presenta su espectáculo “Tangos al Sur”

Las funciones se realizarán hoy, mañana viernes 2 y domingo 4 de octubre a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección de la maestra titular del Ballet del Sur, Sol Augeri, el programa estará integrado por las obras: “Síncopa”, seleccionada en el marco de la 1° convocatoria de Talleres Coreográficos del Ballet del Sur 2026, con coreografía de Mercedes Calderón y Maximiliano Cartasegna y música de Astor Piazzolla, Mariano Mores y Osmar Maderna.

“Variaciones de Amor”, con coreografía de Cristian Velazco y música de Astor Piazzolla, Pedro Laurenz y Homero Manzi, sumadas a las composiciones modernas y vanguardistas de Vale Tango, Hacer Sexteto y Bajofondo. Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente en boletería. La puesta en escena contará con el aporte integral de las áreas técnicas y de producción de los Organismos Artísticos del Sur.

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Sobre “Tangos al Sur”

El tango no es solo un género musical para Bahía Blanca; es un pilar fundamental de su identidad histórica y cultural. Como cuna de grandes maestros, nuestra ciudad respira y late al compás del dos por cuatro. El público bahiense posee un vínculo emocional profundo y preexistente con esta música, la cual lleva en el corazón y arraigada en su memoria colectiva. Esta propuesta nace para responder a esa pasión local latente, ofreciendo un espacio de encuentro, disfrute y preservación patrimonial.

La interpretación de un espectáculo de tango por parte del Ballet del Sur no solo rinde homenaje a nuestras raíces bahienses, sino que también moviliza a una comunidad fiel, ávida de preservar su identidad local y sus espacios de comunión cultural, que generan un vínculo emocional con esta noble expresión artística.

Sobre Síncopa

Síncopa es una obra coreográfica que explora los vínculos, la memoria y el paso del tiempo. Un acento fuera de tiempo, un viaje coreográfico sobre la evolución del amor y la ruptura de una estructura heredada. Desde la paridad del abrazo hacia un nuevo pulso contemporáneo, la obra transita momentos de encuentro, amor, crecimiento y soledad, poniendo en escena aquello que permanece en nosotros incluso cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

Sol Augeri, Directora del Ballet

Sobre Variaciones de Amor de Cristian Velazco Variaciones de Amor propone un recorrido por distintas maneras de sentir y vivir el amor: el amor creador, el amor libre, el amor a través del paso del tiempo, los amores que se entrecruzan y la intensidad del amor. Cada variación construye un universo propio, atravesando diferentes formas de encontrarse, vincularse, transformarse y permanecer en el otro. Con el tango como hilo conductor, la obra reúne diferentes lenguajes de la danza —neoclásico, contemporáneo, jazz y tango escenario— que dialogan entre sí para dar cuerpo y movimiento a cada una de estas formas del amor. Variaciones de Amor propone una mirada contemporánea sobre un sentimiento universal y siempre transformador: el amor en todas sus variaciones.