Bordeu 2026: hoy se consagran los grandes campeones de la exposición

Entre ovinos individuales también se elegirán a los GC. / Fotos: Rodrigo García y Prensa Shorthorn.

Llegó el día. Los grandes campeones de las principales razas de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en su predio de Bordeu, se consagrarán en la jornada de hoy tras las juras de clasificación previstas.

Desde las 10, en diferentes pistas, se comenzará con la actividad de los bovinos de las razas Angus, Hereford y Limangus, además de Poll Merino y Corriedale individual, junto con el campeonato de reproductores Criollo.

Para competir se han registrado 308 bovinos (220 Angus; 72 Hereford; 12 Shorthorn y 4 Limangus); 63 ovinos (37 Corriedale; 18 Poll Merino; 3 Hampshire Down y 5 Dorper Black) y 5 equinos (Polo Argentino), para un total de 376 animales, a los que se deben sumar 32 equinos (22 hembras y 10 machos) que participan en las pruebas de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC).

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Los jurados serán Carlos Ojea Rullán, en Angus; Fernando Hernández, en Hereford; Esteban Otondo y Patricio Almonacid, en Corriedale y Joaquín Alonso, en Poll Merino.

Las instancias de jura de clasificación de las principales razas de hoy, así como el remate de reproductores del lunes, podrá seguir por streaming desde la página web de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Las autoridades a cargo de la muestra son las siguientes: comisario general, Ing. Gregorio Ibarguren; comisario de la muestra comercial e industrial, Dr. Juan Manuel González Martínez; subcomisario de bovinos, Ing. Roberto Rinland; coordinador de secretarios de lanares, Miguel Irigoyen y los médicos veterinarios oficiales Martín Linares, Antonio Linares, Raúl Cohen y José Fernando Durán.

El costo del ticket para ingresar al predio es de 10.000 pesos para hoy (o mañana, domingo), en tanto que para el lunes el acceso es libre y gratuito, así como para el caso de jubilados y menores de 12 años en todo el fin de semana.

En cuanto a conectividad, se disponen de antenas de la red Starlink en cada punto de acceso para garantizar el servicio de internet.

Sobre los servicios financieros, el Banco Provincia instaló un cajero automático móvil con recarga continua de dinero durante los días del evento.

Para mañana, domingo, desde las 15 se prevé la inauguración oficial. Se escucharán los discursos de González Martínez; de Federico E. Susbielles, intendente municipal y Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

También se realizará el desfile de los grandes campeones, se bailará el Pericón Nacional y, tras la tradicional prueba de tambores, se presentará el grupo folklórico Kumara.

Finalmente, el lunes 5, desde las 9, se prevé el comienzo de la venta de todos los reproductores en el ring principal de Bordeu, a cargo de los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud.