Ibarguren: “Tras años difíciles, la ganadería de cría recupera buenas expectativas”

El directivo de la SRBB, Gregorio Ibarguren, en uno de los ingresos al pabellón Olaciregui. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

“Hasta el momento el balance es positivo porque todo viene marchando muy bien y, más allá de la lluvia de anoche (por el viernes), el predio se encuentra en óptimas condiciones. Durante el día apreciamos un gran movimiento con la presencia de contingentes escolares recorriendo las instalaciones y la respuesta de los expositores es completa, logrando llenar de manera íntegra la capacidad de los dos galpones comerciales, así como los espacios exteriores”.

El primer balance corresponde a Gregorio Ibarguren, director de la Sociedad Rural de Bahía Blanca y comisario general del evento, acerca de la primera jornada abierta al público de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en Bordeu, en la previa de la jura de clasificación de las principales razas que se realiza hoy.

“La expectativa central del evento radica en unir la ciudad con el campo y abrir las puertas para que la gente se acerque a compartir en este predio. Muchas personas, que no están vinculadas de manera directa con la actividad agropecuaria, aprovecha la oportunidad para pasar una linda tarde en familia, observar los movimientos de los animales y conocer el entorno rural”, añadió.

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“Además, la visita de los estudiantes resulta muy valiosa porque constituye un espacio donde los chicos aprenden bastante sobre la producción agropecuaria”, sostuvo.

—En el aspecto estrictamente ganadero, ¿qué nivel se aprecia en los corrales con miras a las juras?

—La calidad presente en los corrales presagia juras muy competitivas y atractivas.

“Durante las recorridas previas se observaron ejemplares destacados dentro de las razas bovinas Angus, Hereford y Shorthorn, así como en la categoría de ovinos”.

—¿Cuáles son las perspectivas para el remate del lunes?

—Existen expectativas muy favorables para concretar buenas ventas. La presencia de animales de gran calidad genera el contexto propicio para que los productores se entusiasmen en incorporar la mejor hacienda a sus rodeos.

—¿Qué momento atraviesa la ganadería del sudoeste bonaerense?

—En general, el sector se encuentra en un buen momento, pero la cría, que históricamente resultaba el eslabón más golpeado y complicado de la cadena, hoy se encuentra mejor que nunca. Durante muchos años observamos cómo las explotaciones rurales se venían abajo porque los números no cerraban y la falta de rentabilidad impedía encarar obras o renovaciones. Hoy la realidad es completamente distinta: el criador está en una buena posición, la ecuación económica es favorable y esa rentabilidad le permite volver a apostar por la actividad.

—¿En qué rubros e insumos concretos se traduce esta mejora económica en los campos de la región?

—El buen momento del criador se refleja de manera directa en un intenso proceso de reinversión productiva y de infraestructura. Por un lado, se está destinando un volumen importante de recursos a la adquisición de reproductores y al fortalecimiento de la mejora genética.

“Por otra parte, la ganancia se vuelca a la recuperación de la infraestructura básica de los establecimientos, concretamente en la compra y montaje de alambrados, postes y molinos. A su vez, este proceso se ve dinamizado por esquemas e incentivos impositivos que acompañan y estimulan la inversión en el sector”.

—¿Cómo evalúas el impacto a mediano plazo de esta capitalización en los establecimientos ganaderos regionales?

—Es de un valor enorme, ya que permite recuperar el potencial productivo de los campos que habían sufrido años de desinversión. El hecho de que el productor pueda consolidar su rentabilidad y volcarla a genética de punta y al mantenimiento de sus instalaciones genera una transformación que se va a seguir notando y potenciando año a año en toda la ganadería de la zona.