El Círculo De Amantes Del Cine reestrenará esta semana la comedia "Momentos de irrelevante felicidad", del Director italiano Daniele Luchetti.

Luchetti (Roma, 1960) es Actor, Guionista y Director. Hijo de un escritor y nieto de un pintor, se formó en Letras e Historia del Arte y aprendió el oficio cinematográfico en la Escuela de Cine Gaumont.

Tras participar como Actor y como Guionista en films de Nanni Moretti, su primer largometraje fue 'Domani accadrà' (1988), 'Il portaborse' (1991), 'La scuola' (1995), 'Mi hermano es hijo único' (2007) o 'Yo soy Tempestad' (2018), entre otras. También alterna la producción cinematográfica con la televisiva, destacándose la miniserie 'Raffa' (2003) sobre la Carrà.

En el argumento de 'Momentos de irrelevante felicidad' Paolo es un ingeniero que vive en Palermo, Italia, junto a su esposa y sus dos hijos. Lleva una existencia tranquila y algo mediocre: tiene ocasionales aventuras extramatrimoniales y suele ver partidos de fútbol de su club en el bar con sus amigos...hasta que sucede lo imprevisto.

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-Nominada al Premio a la Mejor Actriz (Thony) del Sindicato Italiano de Cronistas Cinematográficos 2025.-Nominada los premios al Mejor Actor de reparto (Renato Carpentieri) y a la Mejor Banda Sonora en el Golden Ciak 2025."Momentos de irrelevante felicidad" será reestrenada este domingo 22 y el martes 24 de noviembre a las 19:30, en el Cine Visual.