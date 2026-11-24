Compartiendo Excelencia en Bahía Blanca. De eso se trata un encuentro sobre innovación, competitividad y gestión empresarial que se llevará a cabo mañana en nuestra ciudad.

Organizan el evento Excelencia, la Unión Industrial de Bahía Blanca, el Grupo Omin y Compañía Mega.

Las charlas-debate se realizarán de 8.30 a 12.30 en la Bolsa de Cereales y Productos, Saavedra 636, primer piso, con entrada libre y gratuita.

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El encuentro contará con la disertación de Enrique Szewach, economista, periodista y escritor, quien analizará el panorama económico actual. Abordará el tema "Un cambio de régimen rumbo a las elecciones".

Posteriormente harán lo propio Marta García y Jorge Ferreiro, presidenta y director ejecutivo de Excelencia, respectivamente. Disertarán acerca de l.a "aplicación de modelos gestión en empresas Pymes" .

Luego Pymes locales contarán experiencias.

A continuación se hará la presentación del concurso PNC en Transformación Digital e IA por parte de Carlos Villena, jefe del Centro de Desarrollo Digital Pampa Energía.

Finalmente, Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega, compartirá las palabras de cierre.

Quienes quieran acudir al encuentro deberán inscribirse en en siguiente enlace.