La Universidad Nacional del Sur (UNS) implementó, a través de su Secretaría General de Ciencia y Tecnología, un programa extraordinario de asistencia destinado a docentes de la institución cuyas becas posdoctorales del CONICET finalizaron el último día de julio y aguardan el resultado de las evaluaciones sobre sus postulaciones para ingresar a la carrera del Investigador Científico y Tecnológico.

Se trata de una situación excepcional, ya que históricamente el CONICET extendía la vigencia de las becas hasta el momento en que resolvía los ingresos.

Impulsado por el Rectorado y avalado por el Consejo Superior, el programa contempla una asistencia financiera para completar los ingresos salariales de once docentes que ―según el relevamiento realizado― se encuentran en esta situación. Prevé garantizar a cada uno de ellos un ingreso mensual de $1.500.000 durante un período de seis meses.

"Las becas tendrán por finalidad sostener la continuidad de trayectorias científicas avanzadas, asegurar la permanencia de recursos humanos altamente calificados y evitar la interrupción de líneas de investigación estratégicas para la UNS", define la resolución que instrumenta esta iniciativa.

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"Nuestra prioridad central fue proteger el capital humano más joven y talentoso de esta universidad", resaltó el rector Daniel Vega al explicar la motivación de una política que invertirá recursos propios en la preservación para el país de algunos de los mejores y más recientes frutos del "semillero" de la UNS.

​El funcionario universitario caracterizó además que "en un escenario sumamente adverso a nivel nacional, marcado por la incertidumbre presupuestaria, el retraso o eliminación de las convocatorias tradicionales y la retracción del sistema científico, no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se desarticula el relevo generacional".

Frente a esas amenazas, agregó, el Rectorado propuso al Consejo Superior "tender un puente concreto" que permitiese evitar que jóvenes talentos "se vean empujados a abandonar la carrera académica o emigrar".

"Es una decisión política e institucional de la universidad: hacer un esfuerzo propio para cuidar nuestro semillero y sostener a nuestros jóvenes investigadores dentro del sistema de ciencia y tecnología del país", sintetizó Vega.

Los once profesionales asistidos por el nuevo programa cumplen funciones docentes en los Departamentos de Física; Biología, Bioquímica y Farmacia; Geología; Humanidades; Economía; Agronomía; Ingeniería Química; y Química.

Los espacios científicos en los que se desempeñan son el Centro de Investigaciones de Recursos Renovables de la Zona Semiárida, la Planta Piloto de Ingeniería Química y los institutos de Física del Sur, de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, de Humanidades, de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, de Ingeniería Electroquímica y Corrosión, y de Química del Sur.