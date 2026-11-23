Un hombre fue aprehendido este lunes alrededor de las 18.30 en el predio de la FISA, ubicado en el Camino Sesquicentenario, kilómetro 9, luego de protagonizar dos maniobras con presuntas transferencias falsas en distintos puestos comerciales.

El detenido fue identificado como Ezequiel Pascucci, de 28 años, quien quedó a disposición de la Justicia luego de ser interceptado por personal del GTO y autoridades de la Comisaría Séptima.

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El hombre habría intentado adquirir mercadería en uno de los locales del predio exhibiendo una captura de pantalla falsa para simular que había realizado el pago. Sin embargo, el propietario del comercio advirtió la maniobra, frustró la operación y dio aviso a las autoridades.

Posteriormente, el implicado habría consumido bebidas en otro puesto gastronómico utilizando la misma modalidad, por lo que los efectivos lograron interceptarlo y concretaron su aprehensión.

Se secuestró su teléfono celular y se iniciaron las actuaciones correspondientes por los delitos de estafa y tentativa de estafa. Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

A partir del hecho, se solicitó que cualquier comerciante que haya sido víctima de una maniobra similar durante la FISA, mediante falsas transferencias realizadas a través de aplicaciones, se acerque a la Comisaría Séptima para radicar la denuncia.