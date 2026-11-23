La Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios (FISA) 2026 cerró este lunes su edición de este 2026, luego de cuatro jornadas que tuvieron como escenario el Predio Ferial de Bahía Blanca, ubicado en el kilómetro 9 del Camino Parque Sesquicentenario.

La muestra tuvo una importante convocatoria durante el fin de semana largo y reunió a miles de vecinos de Bahía y la región, que se acercaron para recorrer los distintos espacios, conocer propuestas comerciales, disfrutar de la gastronomía y participar de las actividades recreativas y espectáculos programados.

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Con más de 250 expositores, la FISA volvió a funcionar como un punto de encuentro para empresas, industrias, comercios, emprendedores, instituciones y representantes de distintos municipios de la región, que encontraron en la exposición una oportunidad para mostrar sus productos, servicios y propuestas.

También sobresalieron los stands del Puerto y el municipio bahiense, que otrogaron su impronta con contenidos para hacer interactuar a la gente e informar sobre la actividad diaria que se despliega.

Uno de los juegos de más convocatoria estuvo orientado a las preguntas de actualidad e historia, además de naturaleza, fauna, arte y espectáculo, entre otros temas, que puso de manifiesto el stand exterior de la comuna -también huvo otro stand en el sector cubierto- para hacer participar a la comunidad y otorgarles un presente en caso de acertar las respuestas.

Durante las cuatro jornadas, el predio ofreció una agenda variada, con atractivos para públicos de todas las edades.

Uno de los espacios más concurridos fue el patio gastronómico, que presentó diferentes alternativas culinarias y tuvo entre sus propuestas destacadas el Torneo de Asadores, las demostraciones de cocina y la elaboración de productos regionales.

También hubo espectáculos musicales e infantiles, actividades recreativas, propuestas tecnológicas con robots interactivos y un espacio dedicado al sector automotor. A eso se sumó la participación de municipios y destinos turísticos del sudoeste bonaerense, que aprovecharon la feria para promocionar sus atractivos y producciones.

La última jornada, desarrollada este lunes, mantuvo el perfil familiar y regional de la exposición, con presentaciones artísticas, juegos para los más chicos, demostraciones gastronómicas y actividades vinculadas con los productos turísticos y la identidad de distintas localidades.

Más allá de las actividades y los espectáculos, la organización también destacó el movimiento laboral generado alrededor de la exposición, tanto por las tareas de armado y puesta en funcionamiento como por el trabajo de quienes participaron durante las jornadas.

De esta manera, la FISA 2026 bajó el telón con una convocatoria que volvió a posicionar al predio ferial como escenario de uno de los encuentros comerciales, productivos y recreativos más importantes de Bahía y su región.