Bahía tendrá este martes una jornada con condiciones ventosas y temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 24 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico dado a conocer por Satelmet.

Durante la mañana se espera tiempo fresco y ventoso, con una temperatura mínima de 14 grados. El viento soplará del sudoeste, con intensidad regular y ráfagas fuertes, mientras la visibilidad será buena.

Por la tarde, las condiciones serán más templadas, con cielo mayormente soleado y una temperatura máxima estimada en 24 grados. El viento disminuirá su intensidad, pasará de regular a moderado y rotará del sudoeste al sudeste. Además, se advierte que el índice de radiación ultravioleta será alto.

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Hacia la noche llegará nuevamente el frío, con cielo poco nuboso y una temperatura estimada en 12 grados para la medianoche.

En Monte Hermoso y Pehuen Co se prevé una jornada fresca y ventosa, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 18 grados. El viento soplará fuerte del sudoeste, aunque disminuirá su intensidad y rotará al sudeste.

En la zona de Ventania se espera tiempo frío y ventoso durante las primeras horas, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23. El viento será regular a fuerte del oeste, rotando al sudoeste.