Desde el martes, el estacionamiento medido y pago estará activo en el estacionameinto del Aeropuerto y de la Estación de Colectivos de larga distancia. En el Aeropuerto, el Municipio inició trabajos de bacheo, limpieza y mantenimiento para acondicionar el sector.

Desde el martes 24 de noviembre comenzará a funcionar el estacionamiento medido y pago en las playas de estacionamiento del Aeropuerto Comandante Espora y de la Terminal de Ómnibus San Francisco de Asís. La medida tiene por objetivo ordenar la circulación vehicular, mejorar la disponibilidad de espacios y brindar un servicio más eficiente y organizado a quienes utilizan estas instalaciones.

La implementación se enmarca en una decisión política de ordenar espacios públicos de alta circulación y mejorar su funcionamiento. En el caso del aeropuerto, además, permitirá dar respuesta a una problemática de larga data ya que el estacionamiento era utilizado de manera irregular por particulares y empresas como cochera permanente, con vehículos que ocupaban los espacios durante las 24 horas.

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Puesta en valor del estacionamiento del Aeropuerto

En paralelo a la implementación del nuevo sistema, el Municipio inició esta semana tareas de mejoramiento y puesta en valor de la playa de estacionamiento del Aeropuerto Comandante Espora. Los trabajos incluyen bacheo, limpieza general y mantenimiento del predio para mejorar las condiciones de circulación y acondicionar este espacio de uso público.

La intervención continuará con la renovación del alumbrado; trabajos de conservación, bacheo y señalización vial en el estacionamiento y sus calles de acceso, y el reacondicionamiento de la playa, con reparación de calzadas y delimitación de plazas y accesos.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad y comodidad para los usuarios, y acompañan la puesta en funcionamiento del nuevo esquema de estacionamiento, como parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sector aeroportuario.

En tanto, en lo que respecta a la terminal San Francisco de Asís, las mejoras incluyeron la puesta en valor del sistema de barreras de ingreso, y colocación de toldos en las estructuras existentes para el resguardo de los vehículos.

Cómo funcionará el sistema de estacionamiento medido y pago

En el Aeropuerto, los usuarios podrán gestionar y abonar su estadía a través de la aplicación SEM Mobile, disponible para Android y iOS. En la playa habrá cartelería informativa con códigos QR para facilitar la descarga de la aplicación y el acceso al sistema.

Quienes necesiten pagar sin utilizar la aplicación podrán hacerlo en el kiosco “Check Store”, dentro del aeropuerto.

En tanto, en la Terminal de Ómnibus no hará falta utilizar una aplicación específica. Se podrá abonar en el sistema de barreras con billetera virtual o tarjeta de débito, o bien en efectivo en el kiosco que funciona en el interior del edificio, presentando el ticket correspondiente.

En ambos establecimientos, los primeros 15 minutos serán sin cargo para facilitar el ascenso ydescenso de pasajeros. Superado ese tiempo, se aplicará la tarifa correspondiente, también para taxis, remises y vehículos de transporte de pasajeros mediante plataformas.

Se contemplan espacios reservados para personas con discapacidad, embarazadas, motovehículos y servicios de emergencia y los empleados de ambas terminales estarán exceptuados del pago durante su jornada laboral, al igual que los motovehículos.

Tarifas del estacionamiento del Aeropuerto

Para la playa del Aeropuerto Comandante Espora se estableció un esquema tarifario diferenciado, que contempla tanto las estadías breves como las permanencias prolongadas.

-1 hora $5.000

-1 día $30.000

-3 días $90.000

-7 días $210.000

-14 días $420.000

-1 mes $900.000

Para permanencias de hasta seis horas se aplicará la tarifa horaria. A partir de ese período, el cobro se realizará por día, considerando períodos de 24 horas y computando toda fracción adicional como un día completo.

Tarifas de la Terminal de Ómnibus

-1 hora $480

-2 horas$660

-3 horas o más $1.002

La puesta en valor del estacionamiento del Aeropuerto y la implementación del sistema medido y pago en ambos establecimientos forman parte de una decisión de gestión: ordenar el uso de espacios públicos y mejorar las condiciones para quienes los utilizan.

Con las obras previstas y lamodernización de estos servicios, el Municipio continúa trabajando para que viajeros, visitantes y vecinos cuenten con espacios más seguros, accesibles y organizados.