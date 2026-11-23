Un hombre de 60 años fue aprehendido por encubrimiento esta mañana, luego de que personal del Comando de Patrullas constatara que la motocicleta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro activo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11 en la intersección de Rafael Obligado y Los Nogales.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos realizaban un operativo de control vehicular e identificación de personas cuando interceptaron a Ricardo Mario Carvallo, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda.

Al verificar los datos del vehículo a través del sistema informático policial, los uniformados constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por hurto de motovehículo, solicitado por la comisaría Primera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro de la motocicleta.

En la causa interviene la UFIJ N.º 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de encubrimiento.