Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Habilitada al servicio en 1891, la estación del ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste de Sixto Laspiur al 400 era uno de los más valiosos modelos de arquitectura ferroviaria de la ciudad.

No se entiende su relevancia desde su simpleza, sino por su impacto en su tiempo. Cuándo a fines del siglo XIX los arquitectos diseñaban con la mirada puesta en el pasado, los edificios relacionados con el ferrocarril eligieron otro camino, el de una obra racional, desprovista de toda decoración engañosa, utilizando materiales que no ocultaban su condición de industriales. Se trataba además de obras prefabricadas, de hierro y madera, que llegaban a su lugar de montaje en partes para ser rápidamente ensambladas.

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La estación del Noroeste era de las más simples dentro del repertorio existente. No se condecía en absoluto con la importancia de la empresa, sobre todo cuando en 1905 se fusionó con el Buenos Aires al Pacífico, “El gran coloso”.

Y si bien en varias ocasiones se anunció la construcción de un nuevo edificio, esa obra nunca se concretó y como en la década del 60 el tren ya no se detuvo en el lugar, el edificio quedó sin uso ni destino.

El proyecto presentado pero jamás construido

Con el tiempo se ocuparon algunos de sus espacios con murgas y talleres culturales. Hasta que en abril de 2022 una chispa, un cortocircuito, terminó con el edificio. El fuego lo dejó en un estado precario que llevó a su demolición. Nada queda en el lugar que dé cuenta de su existencia.

En su momento se habló de una posible reconstrucción, pero jamás hubo acción alguna en ese sentido. Esa intervención debiera ser decidida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que administra los inmuebles residuales del ferrocarril en todo el país, que jamás ha dado una respuesta, que sólo se interesa en unos pocos bienes muy redituables y que ha plantado una barrera burocrática que lleva décadas sin resolver ninguna de las muchas situaciones similares existentes en nuestra ciudad.

La nada

La imaginación al poder

¿Hay entonces algún camino para recuperar el edificio? Claro. Reconstruirlo por iniciativa propia, con la participación de la municipalidad, de empresas, vecinos y entidades. Ni siquiera se puede pensar en pedir permiso para hacerlo. Es la decisión de pasar a la acción.

Posible estructura para la reconstrucción

Posible estética de la reconstrucción deseada

Con el edificio en obra es utópico pensar que el AABE objete algo. Gracias a este tipo de iniciativas terrenos del ferrocarril por años abandonados se han convertido en parques de excelencia, como son los recostados sobre calles Parchappe y Malvinas.

Usos posibles sobre un anden con historia

Reconstruido el edificio habrá que darle vida, uso. Un espacio cultural, una biblioteca barrial, un local gastronómico, un reducto fomentista. No se trata de un objetivo difícil. La inteligencia artificial ayuda de dibujar una estructura y recrear el edificio adecuado a nuevos usos. "Todo parece imposible hasta que se hace.", señaló Nelson Mandela.

Fuente de inspiración

La estación Noroeste no ha sido indiferente a muchos artistas locales. A poco del incendio un grupo de murgueros recreó su silueta en un vagón ubicado detrás del desaparecido edificio, con la leyenda "Esta estación no tiene olvido".

Los murgueros llevaron la memoria a un vagón

En su casa, Cristian Cascallar tiene un modelo a escala mientras que el ex intendente municipal Jaime Linares despuntó el vicio de la pintura con una hermosa acuarela del inmueble.

Una maqueta

Jaime Linares y su acuarela

En Ferrowhite se exhibe una reproducción realizada con fósforos. Cuando ocurrió el incendio, en este museo publicaron una fotografía de esa obra con una sentida reflexión: “La Estación Noroeste ya no existe. Se la llevaron el fuego y las topadoras. Pero su memoria todavía arde. En el museo el edificio adquiere la materialidad de las miniaturas: una estación que se quemó reconstruida con fósforos para encender, quizás, un alerta, un llamado a no olvidar”.